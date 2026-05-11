Albares pide que los países de la UE voten sobre suspender ventajas comerciales a Israel

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Bruselas, 11 may (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó este lunes a que sus homólogos de la Unión Europea «voten» sobre la posibilidad de suspender las ventajas comerciales a Israel recogidas en el acuerdo de asociación entre la UE y ese país, ante la situación de los derechos humanos en Palestina.

«Solicito que para la parte en la que se requiere simplemente mayoría cualificada, la parte comercial, pasemos a un voto y dejemos de decir que no hay la mayoría cualificada para ello», indicó Albares ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, indicó hoy que no existe en el Consejo por el momento la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante esa medida, que además necesitaría una propuesta concreta por parte de la Comisión Europea (en la que recae la política comercial de la Unión).

España ha solicitado la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel por las «violaciones» de los derechos humanos por parte de ese país, una medida que requiere la unanimidad; no obstante, la suspensión de las ventajas comerciales solo necesita una mayoría cualificada.

«Constatemos cuántos somos los que estamos de acuerdo y los que no; no vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo o no, es que se pueda votar», recalcó Albares.

«En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo», apostilló.

El ministro español insistió en que «es necesario que la Unión Europea dé una respuesta a Israel, que el consejo de asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo, y que la política exterior de cualquiera, también de la Unión Europea, se basa en la credibilidad».

«La credibilidad supone mantener con coherencia los valores, los principios y los objetivos en cualquier escenario», subrayó.

Aludió a que «hay una serie de medidas que ni siquiera exigen por parte de la Unión Europea una suspensión del acuerdo de asociación, porque se trata del mero cumplimiento de las opiniones consultivas del Tribunal Internacional de Justicia».

«Hay cosas muy concretas, como prohibir, como ha hecho España, el comercio con productos que provengan de los territorios ocupados, las sanciones a los colonos violentos -sobre lo que hoy se espera un acuerdo político-, las sanciones para la expansión ilegal de los asentamientos en Cisjordania, por citar solamente algunas, que es el mero cumplimiento de lo que es el derecho internacional», explicó.

«Llevamos demasiado tiempo hablando de medidas. La Comisión hizo unas propuestas, las puso encima de la mesa», recordó.

Por otra parte, el ministro español se refirió a que la situación en el estrecho de Ormuz «sigue siendo de un statu quo que no se puede sostener mucho tiempo».

Dijo que es necesario reabrirlo a la navegación marítima y que las negociaciones de paz «vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en el Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego».

«Que el paso libre y seguro por el estrecho de Ormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales», resumió.

Consideró que eso es «necesario para que las consecuencias mundiales que ya se sienten en muchos países del mundo no se agraven, y también para la paz y la estabilidad de toda la región del Golfo y de Oriente Medio». EFE

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