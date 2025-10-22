Alemania adquirirá misiles antitanque israelíes valorados en 2.000 millones, según Haaretz

2 minutos

Jerusalén, 22 oct (EFE).- Alemania adquirirá misiles antitanque guiados Spike, de producción israelí, en un acuerdo por valor de 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares), según reveló este miércoles el diario israelí Haaretz.

El acuerdo, según pudo saber este diario, fue firmado a través de la OTAN con EuroSpike, la empresa conjunta fundada en Alemania por Diehl Defence, Rheinmetall (con un 80 % de las acciones) y Rafael de Israel (con el 20 % restante), con el objetivo de facilitar la venta de estos misiles a países europeos como Alemania y España.

El pasado agosto el Gobierno alemán anunció la suspensión de las exportaciones de armamento a Israel que pudiera emplear en la Franja de Gaza, y el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo en un comunicado que no comprende cómo el plan de Israel puede conducir a los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

«En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza», destacó Merz, en una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán.

Sin embargo, a la inversa, solo en 2025 Alemania ha adquirido más armamento israelí que en los cuatro años anteriores juntos, aunque Haaretz indica que esa contabilidad no incluye un acuerdo de 3.500 millones de 2023 por el que el país europeo adquiría el sistema de misiles Arrow 3.

Según una respuesta oficial del Gobierno alemán a una investigación parlamentaria -citada por Haaretz- en 2025 el Ejército alemán adquirió armamento israelí por valor de 315 millones de euros; sin contar el acuerdo Spike.

Esta cifra superará el total gastado en armas israelíes de los cuatro años anteriores juntos.

El misil Spike es el sistema de armas más vendido de Rafael a nivel mundial, y hasta la fecha, Rafael ha vendido misiles Spike a más de 40 países. EFE

pms/jlp