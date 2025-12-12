Alemania confirma el alza de la inflación interanual al 2,3 % en noviembre

Berlín, 12 dic (EFE).- La inflación interanual en Alemania se situó en noviembre en el 2,3 % y se estabiliza así hacia el final del año, según informó este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que confirma así las cifras publicadas a finales del mes pasado.

«La evolución de los precios al consumo se ha estabilizado por el momento a finales de año», señaló la presidenta de Destatis, Ruth Brand.

Agregó que la subida de los precios de los servicios sigue influyendo al alza en la tasa de inflación, mientras que la evolución de los precios de la energía y los alimentos tuvo también en noviembre un efecto moderador.

Respecto a octubre, el índice de precios al consumo (IPC) bajó un 0,2 %.

Los productos energéticos se abarataron un 0,1 % respecto a noviembre de 2024, después de que en octubre lo hicieran un 0,9 %.

Los alimentos se encarecieron un 1,2 % interanual, y y se situaron por lo tanto también en noviembre, después del 1,3 % de octubre, por debajo de la media.

La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos y la energía, se situó en noviembre en el 2,7 %, después del 2,8 % de octubre.

La inflación sin tener en cuenta el impacto de la energía se mantuvo en el 2,5 %.

Los servicios se encarecieron por encima de la media, un 3,5 % interanual, al igual que lo hicieron en octubre.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, se elevó en noviembre un 2,6 % en términos interanuales y se contrajo un 0,5 % respecto al mes anterior. EFE

