Alemania confirma primera subida este año de la inflación interanual, al 2,2 % en agosto

2 minutos

Berlín, 12 sep (EFE).- La inflación interanual en Alemania se situó en agosto en el 2,2 %, la primera subida en lo que va de año, después de estar al 2,0 % en julio y junio, respectivamente, según publica este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que confirma así las cifras publicadas a finales del mes pasado.

«La tasa de inflación aumentó ligeramente por primera vez en este año», señaló la presidenta de Destatis, Ruth Brand, quien precisó que la subida de los precios de los alimentos se intensificó en agosto, a lo que se suma que la caída de los de la energía frenó la tasa de inflación menos que en los meses anteriores».

Respecto a julio, el índice de precios al consumo (IPC) creció un 0,1 %.

Los productos energéticos se abarataron un 2,4 % respecto al año pasado, de manera que la caída de los precios se ha moderado por cuatro mes consecutivo y fue en agosto notablemente menor que en julio, cuando el descenso fue del 3,4 %.

En un año retrocedieron tanto los precios de los carburantes -un 2,5 %-, como los de la energía doméstica -un 2,3 %-.

Los consumidores se beneficiaron sobre todo de precios más baratos para el gasóleo ligero de calefacción -un 5,2 %-, y la leña, los pélets u otros combustibles sólidos -un 3,5 %-.

También la electricidad y la calefacción urbana se abarataron respecto a agosto del año pasado -un 1,7 % y un 1,6 %, respectivamente-, mientras que el gas natural, por contra, resultó un 0,7 % más caro.

Los alimentos se encarecieron un 2,5 % interanual, y por lo tanto, los precios se situaron de nuevo por encima de la inflación general, después de que en julio su subida hubiera sido todavía algo menor -del 2,2 %-.

La inflación subyacente -la que no tiene en cuenta los alimentos y la energía- se situó en agosto en el 2,7 %, al igual que en julio y junio, mientras que sin tener en cuenta el impacto de la energía, la inflación fue del 2,6 %, la misma que en los dos meses anteriores.

En tanto, los servicios se encarecieron un 3,1 % interanual, al igual que lo hicieron en julio.

Los precios de los bienes en su conjunto se encarecieron en agosto un 1,3 % interanual, tras el 1,0 % de julio, y los bienes fungibles, un 1,5 %, y los de consumo duradero, un 0,9 %.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, se elevó en agosto un 2,1 % en términos interanuales y un 0,1 % respecto al mes anterior. EFE

egw/jgb