Alemania expresa su solidaridad con Suiza por incendio en Crans Montana y ayuda a heridos

1 minuto

Berlín, 2 ene (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, expresó sus condolencias a Suiza este viernes ante las consecuencias del incendio en la madrugada del día de Año Nuevo en la localidad de Crans Montana, en los Alpes, y ofreció ayuda los heridos.

«Con consternación y profundo dolor he sabido del catastrófico y horrible incendio en Crans Montana, en el que tantas personas perdieron la vida. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos», dijo Steinmeier en un comunicado, en el que también informó que había expresado sus condolencias a su homólogo suizo, Guy Parmelin.

Steinemeier se unía así a las palabras transmitidas la víspera por el canciller alemán, Friedrich Merz, que en su cuenta de X reaccionó a la tragedia al señalar, además de su pesar, que los pensamientos de los alemanes están «con los afectados y sus seres queridos».

Las autoridades suizas confirmaron el jueves que 40 personas murieron en la madrugada del día de Año Nuevo en el incendio del bar ‘La Constellation’, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico.

El jueves, las autoridades suizas informaron de que los casos más graves de víctimas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, naciones que también han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia. EFE

