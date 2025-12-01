Alemania insta a evitar un agravamiento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

2 minutos

Berlín, 1 dic (EFE).- El Gobierno alemán instó este lunes a evitar un agravamiento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, al tiempo que subrayó que se trata de un tema que deben discutir ambos países entre ellos.

En una rueda de prensa ordinaria, la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer, señaló que el Gobierno alemán «tiene un gran interés en que no se agraven aún más la situación y las tensiones».

Agregó que esta situación, «en la que existen tensiones evidentes entre estos dos países», es un asunto que debe ser discutido especialmente entre Estados Unidos y Venezuela.

«Seguimos observando la situación muy de cerca», aseguró, y agregó que el Gobierno alemán se ocupa de esta crisis también a nivel interministerial.

Respecto a las informaciones del cierre del espacio aéreo sobre Venezuela, la portavoz señaló no conocer más detalles que lo publicado en los medios y que, por lo tanto, se ha tomado nota pero no se entrará en una valoración más detallada, aunque sí puntualizó que todavía operan vuelos comerciales y existen posibilidades reducidas de salir del país.

En término generales, recordó que el Ministerio de Exteriores desaconseja encarecidamente desde hace tiempo viajar a Venezuela, tal y como se puede ver en las recomendaciones de viaje y seguridad, donde se pueden consultar las actualizaciones, la más reciente de ellas de finales de noviembre precisamente para advertir del tráfico aéreo restringido y en contra de trasladarse a zonas fronterizas con Colombia y Brasil, precisó.

Agregó que actualmente se encuentran registrados en Venezuela en la lista ELEFAND para situación de crisis alrededor de 200 nacionales alemanes. EFE

egw/rz/ah