Alemania insta a Rusia a aceptar la propuesta ucraniana e iniciar alto el fuego esta noche

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Berlín, 5 may (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó este martes a Rusia a aceptar la propuesta ucraniana y a comenzar el alto el fuego esta misma noche en lugar del 8 y el 9 de mayo como quiere el Kremlin para asegurarse la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

El presidente ucraniano, «Volodímir Zelenski ha demostrado una vez más que Ucrania está dispuesta a un alto el fuego inmediato y a entablar negociaciones. Por ello, insto a Rusia a aceptar la propuesta ucraniana y a comenzar el alto el fuego ya esta misma noche», escribió Wadephul en un mensaje de la red social X.

El jefe de Estado de Ucrania anunció el lunes una tregua para esta medianoche y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para el día 9 con motivo del desfile de la victoria en la plaza Roja.

«Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier ‘celebración’ de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo», escribió Zelenski en X y pidió a Rusia secundarla.

El Kremlin no ha reaccionado aún a la propuesta ucraniana.

Zelenski consideró la víspera que «ha llegado el momento de que los dirigentes rusos den pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente dado que el Ministerio de Defensa ruso considera que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania». EFE

cae/psh