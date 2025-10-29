Aliados de la OTAN derribaron recientemente un dron sobre una base militar en Estonia

1 minuto

Berlín, 29 oct (EFE).- Aliados de Estonia en la OTAN derribaron recientemente un dron que volaba junto con otros vehículos aéreos no tripulados cerca de la base militar Reedo de la 2º Brigada de Infantería estonia, informó este miércoles a EFE una portavoz de las Fuerzas de Defensa del país báltico.

En un breve comunicado, la teniente Liis Vaksmann indicó que el pasado 17 de octubre, alrededor de las 16.30 hora local, «aliados de Estonia avistaron drones volando cerca del campamento militar Reedo de la 2ª Brigada de Infantería de Estonia».

«Uno de los drones fue derribado utilizando un arma antidrones, en estrecha cooperación con la 2ª Brigada de Infantería», añadió.

Las Fuerzas de Defensa de Estonia, en cooperación con la Policía y la Guardia Fronteriza de Estonia intentaron localizar el dron derribado, pero no fue encontrado en el área donde se creía que había caído, explicó Vaksmann, quien rehusó ofrecer más detalles.

La base militar Reedo está ubicada en el sureste de Estonia, cerca de la ciudad de Võru, que se encuentra a aproximadamente 45 kilómetros de la frontera rusa.

El campamento es utilizado por la 2º Brigada de Infantería de Estonia y fuerzas aliadas, incluidas tropas estadounidenses, para el entrenamiento y el despliegue rápido acorde a los planes de defensa de la OTAN. EFE

