Alianza Lima busca quedar a un paso de ganar el título del Torneo Apertura peruano

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Lima, 7 may (EFE).- Alianza Lima buscará durante este fin de semanas quedar a un paso de ganar el título del Torneo Apertura peruano, la primera parte de la Liga 1 de este año, cuando se enfrente a Sporting Cristal en un partido de la decimocuarta jornada de la competición.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede recibirá este sábado a Cristal en el clásico de la fecha que puede dejarlo muy cerca del título del torneo cuando faltan cuatro jornadas para la finalización de la competencia.

Los aliancistas tienen actualmente 32 puntos, tres más que el Chankas, que el domingo visitará al Cusco, actual sexto con 20 unidades y urgido de mejorar su posición en la competencia tras haber quedado subcampeón nacional en 2025.

Cienciano, tercero en la competencia, con 26 unidades, también visitará el sábado a Atlético Grau, el penúltimo de la competencia, con solo 10 puntos, mientras que Universitario, cuarto con 24 puntos y ya sin opciones de pelear por el Apertura, cerrará la jornada el lunes contra Sport Boys, decimoquinto con 12 unidades.

La fecha será abierta este viernes con el encuentro entre UTC y el colista Cajamarca, en el clásico entre los equipos de esa región del norte peruano que han mostrado un desempeño muy irregular en lo que va del torneo.

El sábado, el CD Moquegua buscará ratificar una recuperación que le he permitido dejar la retaguardia y avanzar hasta la duodécima posición, cuando reciba a un irregular ADT.

Sport Huancayo, a su turno, hará lo mismo el domingo frente al Juan Pablo II College, con la mira de escapar del antepenúltimo puesto, que ocupa con 12 puntos, tres menos que su rival de turno.

Comerciantes Unidos también será dueño de casa frente al Melgar, en un duelo entre el séptimo y el quinto en la clasificación, que solo se llevan un punto de ventaja, con 19 y 20 unidades, respectivamente.

El lunes, en el último día de la jornada 14, Deportivo Garcilaso, undécimo con 16 puntos, recibirá a Alianza Atlético, octavo con 17 unidades. EFE

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