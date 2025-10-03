Almada, recién recuperado con el Atleti tras 6 partidos de baja y convocado por Argentina

The Swiss voice in the world since 1935
Madrid, 3 oct (EFE).- Thiago Almada, atacante del Atlético de Madrid, ya ultima su recuperación de una lesión muscular sufrida en el anterior parón de selecciones con Argentina y podría volver a la competición con el conjunto rojiblanco este domingo ante el Celta tras perderse seis choques.

El futbolista ya se entrena con el grupo desde este jueves, este viernes completó todo el trabajo al mismo ritmo de sus compañeros y su reaparición en la convocatoria podría ser este sábado para el viaje a Vigo (noroeste de España) para el encuentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) en el estadio de Balaídos.

Después se sumará a la selección de Argentina, ya que el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, hizo oficial este viernes su lista de convocados para dos partidos amistosos, contra Venezuela y Puerto Rico.

Almada ha permanecido de baja desde su lesión con Argentina, el pasado 9 de septiembre, hasta el entrenamiento de este jueves, el 1 de octubre.

En total, casi tres semanas en las que se ha perdido sucesivamente los partidos del Atlético de Madrid contra el Villarreal, el Liverpool, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Eintracht Francfort por la citada lesión muscular en la pierna derecha.

Almada fue incluido este viernes en la convocatoria ofrecida por Scaloni para los partidos amistosos frente a la Vinotinto, el 10 de octubre en Miami, y Puerto Rico, el 13 de octubre, en Chicago.

Aparte de Almada, hay otros cuatro jugadores del Atlético en la lista de la Albiceleste: el lateral Nahuel Molina, los extremos Giuliano Simeone y Nico González y el delantero Julián Alvarez. EFE

