Alrededor de un millar de desaparecidos por las inundaciones en Indonesia y Sri Lanka

2 minutos

Bangkok/Yakarta/Colombo, 4 dic (EFE).- Alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas este jueves en Indonesia y Sri Lanka por las severas inundaciones provocadas por fuertes lluvias que afectan a ambos países y que ya han amainado en Tailandia, dejando al menos 1.400 muertos en conjunto.

La devastada isla indonesia de Sumatra, situada en el extremo occidental del país, acumula al menos 800 fallecidos, mientras que Sri Lanka y Tailandia registran, respectivamente, 479 y 188 víctimas mortales, según los últimos datos difundidos por las autoridades de los tres países asiáticos, donde nueve millones de personas se han visto afectadas.

Los mayores embates del mal tiempo en Indonesia los han sufrido las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, donde vecindarios enteros siguen bajo el agua y el lodo, con carreteras y puentes colapsados.

«Con la reparación de carreteras nacionales y provinciales, esperamos que la distribución de comida y otras tipos de ayuda sea más efectiva», dijeron este jueves desde la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).

A medida que las aguas contaminadas y el lodo cubren extensas áreas de Sri Lanka, cuyas autoridades sanitarias advirtieron de un incremento en el riesgo de contraer dengue, diarrea y leptospirosis -enfermedad zoonótica-, los rescatistas de la nación insular también enfrentan obstáculos.

Alrededor de 55.500 viviendas han sufrido destrozos por los anegamientos y los corrimientos de tierra derivados de las lluvias, unas 45.000 en Sri Lanka y 10.500 en Indonesia.

En Tailandia, el número de fallecidos ascendió este jueves a 188, después de que 12 provincias del sur del país sufrieran en días anteriores graves inundaciones por las que el nivel del agua acumulada alcanzó los tres metros de altura en algunos puntos.

El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores. EFE

mca/hp/cc

(foto)(vídeo)