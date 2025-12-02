Alta cocina latinoamericana se cita en Antigua Guatemala antes de la gala de los 50 Best

Antigua Guatemala, 2 dic (EFE).- La histórica ciudad de Antigua Guatemala mantuvo este martes la efervescencia gastronómica como epicentro de los premios Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, con la celebración de encuentros íntimos entre los chefs más destacados y la prensa especializada, previos a la ceremonia de premiación que se celebrará esta noche.

El segundo día de actividades en la ciudad colonial, sede del evento por primera vez en Centroamérica, se centró en intensificar el diálogo culinario que promueve la organización. Estas jornadas han incluido foros de debate, como el #50BestTalks, y colaboraciones especiales entre chefs a través de las 50 Best Signature Sessions, con el fin de exhibir la rica cultura culinaria regional.

La actividad clave de la mañana fue el «Meet the Chefs», un evento exclusivo en formato de mesa redonda que permitió a los medios un contacto más personal con las figuras de la alta cocina.

Bajo un formato de ‘speed dating’, periodistas e invitados pudieron conversar de manera íntima con talentos como Tomás Treschanski, de Argentina, y las duplas de Luiz Filipe Souza y Bianca Mirabili, de Brasil.

Los chefs latinoamericanos compartieron sus perspectivas sobre la gastronomía que los ha llevado a la cima.

Por Perú, Mayra Flores y Renato Kanashiro, del restaurante nikkei Shizen, enfatizaron su propuesta «desestructurada» y muy familiar que fusiona la cocina japonesa con la tradición del norte peruano, abrazando su cultura y enfocándose en el producto local de la costa.

«Si bien hoy por hoy existen muchos restaurantes nikkei, creo que el diferenciador está ahí, en que nosotros hemos abrazado su cultura, sus tradiciones de Mayra, y la hemos adaptado a lo que nosotros conocemos como cocina nikkei», afirmó Kanashiro al explicar lo que hace único a Shizen, cuyo menú está pensado para compartir al centro de la mesa al estilo family style, que busca que el comensal se sienta cercano a la historia de cada receta.

Desde Bogotá, Jaime Torregrosa y Manuel Barbosa, del restaurante Humo Negro -por cuarta vez en la lista-, explicaron su propuesta como un «viaje por las diferentes regiones de Colombia» a través de dos menús: uno a la carta con platos para compartir que resalta el producto colombiano, y un menú omakáse o de degustación.

Torregrosa señaló que la magia de su menú reside en «intentar resaltar la biodiversidad y los productos que tiene nuestro país», usando ingredientes de la costa Caribe como «suero costeño, cangrejo, plátano» y del Pacífico, como el Viche o Biche de pescado.

Los anfitriones guatemaltecos Sergio Díaz y Jocelyn Degollado, de Sublime, cuyo restaurante lleva tres años en la lista, describieron la combinación única que ofrecen como un «maridaje gastrohistórico».

Degollado, la antropóloga del equipo, explicó que esto quiere decir que «a medida que ustedes van comiendo los platos, van comiendo también la historia de Guatemala y van comiendo nuestro aporte al país».

La jornada culinaria culminará esta noche con la gran ceremonia de premiación, que revelará la codiciada lista 2025 de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

La gala será en el Parque Cultural Santo Domingo del Cerro, un enclave con vistas panorámicas a los volcanes, que pondrá el broche de oro a este hito para Guatemala, que espera una significativa derrama económica y turística.

La ceremonia no solo desvelará el listado, sino que entregará galardones especiales como el nuevo premio «Campeones del Cambio».

Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 reafirma el compromiso con la celebración del talento puro, la innovación, la herencia y la extraordinaria diversidad que caracterizan a la escena gastronómica latinoamericana.

En la 12 edición de 2024, participaron restaurantes de 23 ciudades de la región en el ranking del 1-50, con Don Julio, de Buenos Aires, ocupando el codiciado primer puesto. EFE

