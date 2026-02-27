Alto comisionado de la ONU para los DDHH pide limitar el arsenal nuclear de EEUU y Rusia

2 minutos

Redacción Internacional, 27 feb (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró preocupado por la falta de límites a los dos mayores arsenales nucleares del mundo, Rusia y Estados Unidos, y pidió este viernes más compromiso con la «no proliferación nuclear».

Sin hacer referencia a Irán, en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk aseguró que está «profundamente preocupado» por la falta de «límites vinculantes para los dos arsenales nucleares más grandes del mundo, los de la Federación de Rusia y los de los Estados Unidos» y pidió un nuevo tratado «inmediato» y también compromiso mundial para «la no proliferación nuclear».

Respecto a Irán, el alto comisionado abordó un poco después en su discurso la situación «volátil» del país «después de que las autoridades mataran a miles en una represión letal en enero».

«Los últimos días han visto una nueva ola de protestas en las universidades, dejando claro que los agravios subyacentes permanecen. Hay informes continuos de represión, incluyendo arrestos y presión sobre los espacios académicos. Miles de personas siguen desaparecidas», denunció Türk.

También se mostró horrorizado por las ocho nuevas sentencias a muerte en relación a las protestas en las que hay dos niños y otras 30 personas en riesgo de ser sentenciadas: «Insto a investigaciones independientes, imparciales y transparentes, garantías de juicio justo y una moratoria inmediata de la pena de muerte».

Sobre la posible escalada bélica y las amenazas de Estados Unidos, sin mencionar explícitamente a las partes el alto comisionado pronunció: «Me alarma enormemente la posibilidad de una escalada militar regional y su impacto en los civiles, y espero que prevalezca la voz de la razón». EFE

