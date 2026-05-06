Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 may (15.00 GMT)

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Madrid, 06 may (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

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Ciudad de México.- El vicefiscal general del estado mexicano de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), en medio de una polémica por acusaciones recientes del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de la entidad.

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Bruselas.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló este miércoles en Bruselas que la naviera propietaria del crucero con un brote de hantavirus ha elevado una solicitud a la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para poder atracar en un puerto de la provincia tinerfeña el sábado 9 de mayo.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- El Ejecutivo canario exige información «veraz» al Gobierno sobre la situación del crucero con un brote de hantavirus para actuar «con responsabilidad» y pide que solo se traslade el barco a las islas como «última opción», caso para el que demanda que no entre en puerto, sino que solo fondee.

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Teherán.- Los ataques estadounidenses e israelíes contra la industria farmacéutica iraní, el bloqueo de los puertos del país persa y la suspensión de vuelos por el conflicto, están provocando una crisis de medicamentos en Irán, donde comienzan a escasear fármacos que además han disparado sus precios.

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Madrid.- La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, alabó la postura de España ante la «injusticia» que viven los palestinos, y contrapuso su política a la de la Unión Europea, «una institución que antepone los mercados, los intereses privados y los intereses de las corporaciones por encima de las personas».

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Chaman (Pakistán).- Cientos de simpatizantes del partido político islámico Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) se manifestaron este miércoles para protestar por el asesinato del maulana Sheikh Muhammad Idris ocurrido este martes a manos de un grupo de hombres armados en el norte de Pakistán.

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Daca.- De acuerdo con la Dirección General de Servicios de Salud de Bangladés, 317 niños han fallecido a causa del sarampión y síntomas similares desde mediados de marzo de 2026 hasta la fecha.

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Ginebra.- Tres personas que han presentado síntomas de hantavirus y que se consideran casos sospechosos han sido evacuados del crucero y serán trasladados a Países Bajos para que sean tratados, anunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Lliçà d’Amunt (España).- Sally Issa, compañera del activista hispano-palestino Saïf Abu Keshek, retenido en Israel junto al brasileño Thiago Ávila, ha expresado su confianza en que la apelación que presentará hoy su abogado por las detenciones permita su liberación a corto plazo.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) reiteró este miércoles que corresponde al Gobierno español evaluar el impacto de la regularización extraordinaria de migrantes en sus servicios públicos o si las personas que la solicitan suponen un peligro para la seguridad del país, en cuyo caso debe «adoptar las medidas necesarias».

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Cap Draa (Marruecos).- Las labores de búsqueda de dos militares estadounidenses participantes en los ejercicios militares del ‘African Lion 2026’ continuaban este miércoles, después de que se denunciara su desaparición el pasado sábado cerca de Tan-Tan, en el sur de Marruecos.

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Las Palmas de Gran Canaria (España). Una barca neumática con unas 50 personas a bordo ha llegado este miércoles hasta Punta del Banquete, en el municipio de Teguise (Lanzarote), después de haber partido desde la localidad marroquí de Tan Tan el pasado 3 de mayo.

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Ciudad del Vaticano.- León XIV afirmó este miércoles que la Iglesia tiene la misión de «pronunciar palabras claras para rechazar todo lo que mortifica la vida e impide su desarrollo, y para tomar posición a favor de los pobres, los explotados, las víctimas de la violencia y de la guerra» así como «denunciar el mal en todas sus formas y anunciar la paz, según dijo durante la audiencia general.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles el sobrecoste de su polémico gran proyecto de salón de baile en la Casa Blanca argumentando que el aumento millonario en su presupuesto se debe a «cambios necesarios» en el tamaño y la seguridad del edificio.

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Barcelona (España).- El Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado desde este miércoles el Pabellón 2 del recinto ferial de Montjuïc dentro de su dispositivo de atención a las personas extracomunitarias que solicitan documentación para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes.

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Nueva Delhi– La India y Vietnam elevaron este miércoles su relación bilateral al nivel de «Asociación Estratégica Integral Reforzada», un movimiento que busca asegurar sus cadenas de suministro y alcanzar un intercambio comercial de 25.000 millones de dólares para el año 2030.

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Luras (Italia).- Detenidas cuatro personas tras el hallazgo de una enorme plantación de marihuana en Luras, Cerdeña. Los arrestos se producen meses después del descubrimiento, en la zona rural de Luras, de una gran plantación de cannabis con más de mil plantas, de aproximadamente 1,2 metros de altura cada una, cultivadas en una zona particularmente inaccesible y de difícil acceso.

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Kuala Lumpur,.- Las autoridades de Malasia presentaron este miércoles cuatro obras de arte de alto valor, entre ellas dos cuadros de Miró y Picasso, recuperadas tras ser vinculadas al desfalco de fondo soberano 1MDB, una trama de corrupción que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr.

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Maracaibo (Venezuela).- Jóvenes del partido opositor Primero Justicia, en el estado Zulia (noroeste), se pronuncian sobre la inscripción en el registro electoral, en momentos en que diversos sectores de la sociedad civil llaman a la convocatoria a elecciones en Venezuela.

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Caracas.- Estudiantes, dirigentes sindicales e integrantes de la sociedad civil pronuncian en una rueda de prensa para pedir una respuesta de Estados Unidos a una comunicación presentada a la Embajada de Washington en Caracas en la que denuncian acciones del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, entre ellos el anuncio de liberación de los presos políticos.

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Bogotá.- El candidato de izquierda a la Presidencia colombiana, Iván Cepeda, recibe la adhesión a su campaña del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien abandona su aspiración a la jefatura de Estado

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Quito.- La Policía ecuatoriana detuvo a tres presuntos integrantes del grupo delictivo «Los Lobos», vinculados al atentado perpetrado el 25 de diciembre de 2024 en la cárcel de máxima seguridad ‘El Encuentro’, cuando estaba en fase de construcción.

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Oviedo (España).- El estudio de cine de animación japonés Ghibli ha sido galardonado este miércoles en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al que optaban 48 candidaturas procedentes de veinte países, según ha anunciado el presidente del jurado que ha concedido el galardón, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

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Londres.- Las elecciones locales y autonómicas, que pondrán a prueba la fortaleza política del primer ministro Keir Starmer, y el triunfo del Arsenal ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions acaparan este miércoles las portadas de la prensa británica.

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Berlín.- El Congreso Europeo de Policía (EPC) ha arrancado este miércoles en Berlín donde se reunirán más de 1.900 responsables políticos, mandos policiales y expertos del sector procedentes de 20 países para debatir sobre ciberseguridad, lucha contra el terrorismo y tecnología policial digital, y cuenta con la participación de unos 100 expositores.

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Moscú.- Ferrocarriles de Rusia (RZhD), el monopolista ferroviario ruso, puso este miércoles en marcha un sistema de robots de limpieza autónomos en las principales terminales de Moscú y San Petersburgo.

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Alcalá de Henares (España).- Felipe VI ha hecho este martes un llamamiento a proteger siempre «y a toda costa» la dignidad de las personas, lo que ha considerado la mejor garantía frente a las derivas autoritarias.

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Montevideo.- El uruguayo César Troncoso ganó el Premio Platino a mejor interpretación masculina de reparto en una serie por su papel en la producción argentina ‘El Eternauta’, una distinción que le entregarán este jueves y que la recibirá como «una especie de mimo para el alma» y un nuevo reconocimiento a esta historia que promueve la idea del héroe colectivo.

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Barcelona (España).- Llega hoy a las librerías el nuevo título de Valeria Luiselli, ‘Principio, medio, fin’, protagonizado por una madre y su hija adolescente, en una Sicilia de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes en ebullición, en un mundo que tiende al caos, mientras ellas «buscan volver a empezar».

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Praga.- La Casa Municipal de Praga acoge la exposición “Divine Stories” del artista alemán Wolfgang Beltracchi, que presenta por primera vez en la capital checa más de 90 obras y esculturas creadas entre 2010 y 2026.

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Bombay (India).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta amarilla para Bombay, y otras ciudades de la región de Maharashtra, por el fuerte aumento de las temperaturas consecuencia de una ola de calor que ya afecta la región.

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Yunnan (China).- China cerró el puente festivo del Primero de Mayo con un récord de más de 1.517 millones de desplazamientos internos, pese al impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio sobre los costes del transporte y la logística, informaron este miércoles las autoridades.

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Bali (Indonesia).- Mujeres y hombres en la isla de Bali elaboran aceite de coco utilizando métodos tradicionales en los cuales la leche de coco se calienta lentamente en el fuego hasta que el aceite se separa.

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Bogotá.- La falta de acceso a la vivienda digna y la existencia de pisos vacíos en Nueva York evidencian un problema que «no es solamente de oferta», sino «más profundo», defiende en una entrevista con EFE la documentalista colombiana Catalina Santamaría, quien retrata en ‘Squatters’ una alternativa de vida marcada por la comunidad y la resistencia en esa ciudad en los años 90.

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Barcelona (España).- El jugador argentino de hockey sobre patines Pablo Álvarez (San Juan, 1986), que ya ha anunciado que se retirará al término de la presente temporada, reconoce en una entrevista con EFE que «sería un sueño» poner el broche a su carrera conquistando la Final a Ocho de la Liga de Campeones que el Barça arranca este jueves.

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Barcelona (España).- El primer equipo del FC Barcelona ha regresado a los entrenamientos este miércoles, tras disfrutar de dos días libres, para preparar el Clásico del próximo domingo, donde los catalanes se podrían proclamar campeones de Liga ante el Real Madrid.

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Madrid.- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró este miércoles que dejar fuera de la Eurocopa 2024 a Sergio Ramos fue «una de las decisiones más difíciles» al ser consultado si había sido injusto con algún jugador en su trayectoria como técnico.

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Madrid.- El seleccionador de fútbol de España, Luis de la Fuente, mostró este miércoles su confianza en la presencia de Lamine Yamal y Nico Williams en el Mundial, mientras que ha dejado en el aire la participación de Pablo Páez ‘Gavi’ y Dani Carvajal, que dependerá de su evolución física.

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Madrid.- El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, continuó este jueves su proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y, a cuatro días del choque que disputará su equipo ante el Barcelona, se ejercitó en solitario en el interior de las instalaciones de Valdebebas.

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alm/EFE

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