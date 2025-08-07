Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 ago (15.00 GMT)

Madrid, 7 ago (EFE).-

Varias ciudades.- Los nuevos aranceles estadounidenses sobre más de 60 países entraron en vigor este jueves, con un recargo del 15 % que se aplica a la mayoría de los productos procedentes de la UE.

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves que el interés en celebrar una cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es mutuo y no rechazó una futura reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Deir Siryan (Líbano).- Al menos un ciudadano sirio murió y otras dos personas resultaron heridas a causa de la oleada de bombardeos israelíes lanzada anoche contra diversos puntos del sur del Líbano, informó este jueves el Ministerio de Salud Pública libanés.

Londres.- El Banco de Inglaterra decidió este jueves recortar los tipos de interés del 4,25 % al 4 %, el nivel más bajo en más de dos años y la quinta reducción en un año.

Fráncfort (Alemania).- Las principales bolsas europeas, a excepción de Londres, han abierto este jueves con ganancias moderadas, a pesar de la entrada en vigor de los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Varias ciudades.- El mes de julio fue el tercero más cálido desde que hay registros, por detrás de los meses de julio de los dos años anteriores, según el boletín mensual que publicó este jueves el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) del programa espacial europeo, aunque la institución advirtió que ello no implica que el cambio climático se haya frenado.

Bombay (India).- La presión política sobre el Gobierno de Narendra Modi se desató este jueves para que adopte represalias directas contra Estados Unidos, después de la imposición de un arancel del 50% calificado por la oposición como un «chantaje económico», mientras los mercados reflejan una profunda incertidumbre.

Brasilia.- El Gobierno brasileño publica datos preliminares de deforestación para el último año en la Amazonía, el Pantanal y el Cerrado.

Sao Paulo (Brasil).- Insultos, humillaciones en público, agresiones, amenazas de muerte. La vida del exdiputado Jean Wyllys Santos, uno de los principales defensores de los derechos de la comunidad LGTBI en Brasil, se volvió insoportable cuando la maquinaria de mentiras montada por la extrema derecha se propuso aniquilar su imagen.

Nueva York (Estados Unidos).- Un grupo de personas se manifestó el miércoles en Nueva York contra la industria de los carruajes de caballos, exigiendo a los políticos locales la aprobación de la Ley Ryder, que eliminaría gradualmente esta práctica en la ciudad. La protesta se originó tras la muerte de un caballo que se desplomó el día anterior.

Cachemira (India).- El gobierno de Jammu y Cachemira ha ordenado la confiscación de 25 libros, sus copias y otros documentos, alegando que dicha literatura propaga narrativas falsas y el secesionismo.

Sant Joan Despí (España).- El FC Barcelona ha retomado este jueves sus entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras regresar de la gira asiática y con los ojos puestos en el final de la pretemporada culé, que les llevará a enfrentarse al Como 1907 italiano el próximo domingo en el Trofeo Joan Gamper.

Madrid.- El Real Madrid continúa con su corta pretemporada, de 15 días antes del debut en Liga ante Osasuna el 19 de agosto, y como parte de ello disputará una sesión de entrenamiento con el Leganés durante la jornada del viernes para seguir afinando la puesta a punto.

Lezama (España).- La afición de Athletic se ha volcado este jueves con su equipo en Lezama en un entrenamiento poco habitual a puerta abierta para los seguidores rojiblancos, en el que se ha ejercitado Yuri Berchiche pero no Nico Williams ni Aitor Paredes.

Roma.- Un total de 52 lagartijas de las Eolias, una especie endémica del archipiélago volcánico al norte de Sicilia (sur de Italia)y en peligro de extinción, han nacido en las últimas semanas en el Bioparco de Roma, en un programa de cría en cautividad.

Los Ángeles (EE.UU.).- El reguetonero mexicano Fernando Hernández, más conocido por su nombre artístico El Malilla, estrena este jueves el EP ‘Tu maliante bebé’, una producción previa al álbum que, según contó en una entrevista con EFE, será el trabajo más importante de su carrera.

