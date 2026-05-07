Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 may (15.00 GMT)

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Madrid, 7 may (EFE).-

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró hoy que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus «es bajo» y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es «un deber moral». Informó, además, que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero de expediciones se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) dijo este miércoles que sigue «muy de cerca» la situación derivada del brote de hantavirus en un crucero que se dirige a Canarias, y sostuvo que la evaluación preliminar actual «indica un bajo riesgo para la población general».

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Granadilla de Abona (España).- El puerto de Granadilla, en Granadilla de Abona (Tenerife) ha sido el lugar escogido en el que irá fondear el crucero MV Hondius.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha contactado con sus homólogos de los países con nacionales en el crucero afectado por un brote de hantavirus para agilizar su repatriación.

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Gaza.- Azam Jalil al Haya, hijo del líder negociador de Hamás, Jalil al Haya, falleció este jueves en el Hospital al Shifa de la ciudad de Gaza, tras resultar herido ayer en un ataque aéreo israelí, según confirmó este centro médico en un comunicado.

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Beirut.- Los equipos de emergencias concluyeron las labores de retirada de escombros en el apartamento atacado anoche por Israel en los suburbios de Beirut, un ataque para el que las autoridades libanesas todavía no ofrecen balance de víctimas y con el que el Estado judío dice haber alcanzado a un comandante del grupo chií Hizbulá.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se comunicó con su homólogo israelí, Gideon Saar, para exigir la «inmediata liberación» de Saif Abukeshek, ciudadano de nacionalidad española-palestina integrante de la flotilla que se dirigía a Gaza y fue interceptada y abordada por Israel en aguas internacionales cercanas a Grecia. También informó que este jueves ha sido convocado el embajador de Irán en España, Reza Zabib, para exigir «la inmediata liberación» de la premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, que está en «críticas condiciones de salud» tras su empeoramiento en la cárcel.

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Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de imposición de la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

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San José.- El rey de España, Felipe VI, llegó este jueves a Costa Rica para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de Laura Fernández, ceremonia que se llevará a cabo el viernes en el Estadio Nacional de San José.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibe en Roma a su homólogo húngaro, Peter Magyar, en una cita que servirá para conocerse y tratar cuestiones de interés bilateral tras la salida de Viktor Orbán, antiguo amigo de la política italiana.

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Srinagar (India).- Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en todo el valle de Cachemira con motivo del primer aniversario de la ‘Operación Sindoor’, una operación militar lanzada en respuesta a la creciente actividad militante en la región.

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Chaman (Pakistán).- Decenas de personas mostraron su solidaridad con las fuerzas armadas pakistaníes en la primera conmemoración del primer aniversario la Operación Bunyan-ul-Marsoos, también conocida como Marka-e-Haq

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Leipzig (Alemania).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, instó este jueves a llevar a cabo inversiones en prevención en el campo de las infraestructuras ante los efectos de fenómenos climatológicos adversos en el Foro Internacional del Transporte (ITF), donde también ofreció apoyo al viceprimer ministro ucraniano, Oleksí Kuleba.

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Bruselas.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclamó este jueves a las instituciones europeas una mayor coordinación entre los Estados miembros ante emergencias que puedan acarrear escasez de suministros para que «se tenga en cuenta» a las regiones y evitar «decisiones unilaterales» de los gobiernos estatales.

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Barcelona.- El primer gran acto público del papa León XIV en Barcelona, que tendrá lugar el día 9 de junio en el Estadio Olímpico Lluís Companys, contará con actuaciones musicales y momentos de plegaria y reunirá a unas 37.000 personas.

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Brownlow Hill/Sídney (Australia).- Los koalas, uno de los símbolos más reconocibles de Australia, han comenzado a bajar de los árboles para beber de aspersores, piscinas e incluso botellas de agua ofrecidas por vecinos, un comportamiento inusual que alarma a científicos y refleja el impacto de las olas de calor extremas sobre la especie.

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Peshawar (Pakistán).- Este viernes 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Talasemia, fecha en la que se busca hacer conciencia sobre este transtorno sanguíneo hereditario y que este año lleva el lema: «No más ocultos: Encontrando a los no diagnosticados. Apoyando a los invisibles».

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Srinagar (India).- Los agricultores de la región india de Srinagar han comenzado la cosecha de fresas, la primera fruta que crece tras seis meses de invierno, y cuya venta representa la principal fuente de ingresos de la región.

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Buenos Aires.- La española Blanca Paloma, que debuta este jueves en Buenos Aires, dice a EFE que su proyecto artístico -fusión de flamenco con pop y electrónica-, dialoga con los conflictos del presente y se posiciona desde lo político, al adelantar que su primer disco, ‘Trenza mía’, incluirá un poema de una autora palestina.

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Madrid.- Durante todo este año, Teresa Helbig está dispuesta a celebrar a lo grande sus 30 años en el mundo de la moda y uno de los momentos cumbre es la exposición que se inaugura este viernes en el Museo del Traje en la que detalla su proceso creativo desde bocetos, pasando por ‘toiles’ hasta llegar al diseño definitivo.

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Girona (España).- Girona acoge hasta el 4 de julio una exposición dedicada al arte y la cultura pop, ‘De Andy Warhol a Takashi Murakami: el lenguaje pop que no muere’ con obras de artistas tan representativos de ese movimiento como el propio Warhol, Roy Liechtenstein o Robert Ranschenberg, que se podrán ver en la Casa de Cultura.

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París.- El fotógrafo y artista Yann Arthus-Bertrand inspecciona los daños causados en su exposición tras los actos vandálicos registrados después de la victoria del Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones.

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Sant Joan Despí (España).- El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha visitado a sus compañeros en la sesión de entrenamiento de este jueves para apoyar a sus compañeros de cara al Clásico del próximo domingo, en el que los catalanes se podrían proclamar campeones de Liga ante el Real Madrid.

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Terrassa (España).- El pantalón azul marino y el polo blanco que popularizó Severiano Ballesteros ha servido este jueves para homenajear al mítico golfista español en la primera jornada del Estrella Damm Catalunya Championship, que se disputa del 7 al 10 de mayo en el Real Club de Golf El Prat de Terrassa (Barcelona).

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Madrid.- En mitad del terremoto que parece vivir el vestuario del Real Madrid, dos nombres, Fran García y Eduardo Camavinga, respiran aliviados antes del clásico después de firmar un par de actuaciones balsámicas en la pasada jornada de Liga frente al Espanyol que podrían marcar un antes y un después en su final de curso.

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San Petersburgo (Rusia).- Miembros de clubes de historia militar participan en San Petersburgo en una recreación teatral con motivo de las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemorará el próximo 9 de mayo para recordar el 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

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Madrid.- El argentino Leo Messi, el español Lamine Yamal y el inglés Jude Bellingham comparten pantalla con el actor estadounidense-francés Timothée Chalamet en el anuncio de una marca deportiva para promocionar el Mundial 2026.

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EFE

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