Android 17 rompe barreras con Apple y obliga a «respirar» antes de abrir apps distractoras

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Nueva York, 12 may (EFE).- Google presentó este martes las novedades de Android 17, la próxima gran actualización de su sistema operativo, que apuesta por una integración profunda de la inteligencia artificial (IA) generativa, nuevas herramientas para combatir el uso excesivo del móvil y una simplificación de la conectividad con dispositivos de Apple.

Durante el evento virtual Android Show 2026, lanzó varias aplicaciones como Rambler, una herramienta de transcripción inteligente en tiempo real capaz de eliminar muletillas y corregir errores sobre la marcha.

Durante las pruebas pregrabadas de hoy, los trabajadores de Google demostraron la capacidad de esta función para gestionar listas de tareas complejas y cambiar de idioma de forma fluida en un mismo mensaje.

Para combatir el uso excesivo del móvil, Google lanzó Pause Point, una función que introduce una barrera de 10 segundos y ejercicios de respiración antes de permitir la apertura de aplicaciones etiquetadas como «distractoras».

Por otro lado, los creadores de contenido contarán con Screen Reactions, que permite grabar simultáneamente la cámara frontal y el contenido de la pantalla para generar vídeos de reacción populares en TikTok y otras redes sociales.

«Ahora es más fácil crear videos de reacciones sin tener que cambiar de aplicación ni usar una pantalla verde. Con Screen Reactions, con solo unos toques puedes grabar tu video y tu pantalla al mismo tiempo, y superponer tu reacción auténtica directamente sobre videos de tendencia, comentarios divertidos o tu última guía de regalos. Esta función estará disponible primero en dispositivos Pixel este verano», adelanta Google en un comunicado.

Según la compañía, las funciones de IA y el nuevo sistema de reacciones llegarán primero a los dispositivos Pixel y a los modelos más recientes de Samsung Galaxy durante el verano, antes del despliegue general de la plataforma.

Interoperabilidad con iPhone

Google dijo hoy que ampliará la compatibilidad de Quick Share (su alternativa a AirDrop) a más fabricantes como Xiaomi, Honor y OnePlus.

Además, Android 17 finalmente habilitará la transferencia inalámbrica de contactos, mensajes y configuraciones desde un iPhone, aprovechando las funciones introducidas recientemente por Apple en iOS. EFE

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