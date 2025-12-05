Antonio Brown invoca defensa propia para anular cargo de intento de asesinato en Miami

2 minutos

Miami (EE.UU), 5 dic (EFE).- La defensa del exreceptor de la NFL Antonio Brown presentó una moción que busca desestimar los cargos de intento de asesinato en segundo grado que enfrenta, alegando que su cliente actuó en defensa propia conforme a la ley de ‘Stand Your Ground’ de Florida.

Brown fue arrestado por un tiroteo ocurrido el pasado 16 de mayo afuera de un evento de boxeo en Miami, y actualmente cumple arresto domiciliario tras su reciente extradición desde Dubái.

Según la moción, Brown es inmune a la acusación porque actuó en defensa propia durante el altercado con Zul-Qarnain Kwame Nantambu.

El documento cita que la víctima tiene un historial de agresiones hacia el exjugador y que en 2022 fue encarcelado en Dubái por varios días por robarle joyas a Brown.

La defensa sostiene que Brown creyó que Nantambu lo atacaría al salir del evento de boxeo.

Durante el incidente, Nantambu aseguró que una bala le rozó en el cuello.

Brown fue arrestado en junio tras emitirse una orden de detención, pero se encontraba fuera del país hasta su captura en Dubái.

El deportista estuvo en custodia por unos 40 días, incluyendo el tiempo detenido en Dubái y su traslado a Estados Unidos.

Salió de prisión tras pagar una fianza de 25.000 dólares y se le colocó un monitor GPS en el tobillo, además de la orden de no tener contacto con la víctima.

El exreceptor, campeón del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers y quien jugó gran parte de su carrera en los Pittsburgh Steelers, se ha declarado inocente.

Según la Fiscalía, la pena por intento de asesinato en Florida es de 15 años de cárcel, pero con el agravante de usar un arma de fuego podría alcanzar hasta 30 años.

Varios videos obtenidos por la Policía muestran a Brown iniciando una pelea, arrebatando un arma a un guardia de seguridad y disparando en dos ocasiones a la víctima. EFE

ims/gad