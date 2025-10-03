The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Apple retira una aplicación para rastrear a los agentes migratorios de ICE en EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 3 oct (EFE).- Apple ha retirado una aplicación que servía para rastrear la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras las presiones recibidas por el Gobierno de Donald Trump.

ICEBlock, una aplicación gratuita para teléfonos iPhone, dejó de estar disponible este viernes en App Store, la tienda de aplicaciones oficial de Apple.

«Recibimos un mensaje de la revisión de aplicaciones de Apple informando que #ICEBlock ha sido eliminado de la App Store debido a contenido objetable», informó el desarrollador en un mensaje recogido por medios locales.

«Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!», agregó.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que «ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”.

Aunque la aplicación haya sido eliminada de la tienda digital, quienes ya la tenían descargada todavía la pueden utilizar.

ICEBlock, lanzada en abril y desarrollada por Joshua Aaron, es un mapa que permite a los usuarios recibir alertas de otros cuando ven a agentes de ICE en un radio de ocho kilómetros.

El uso de este tipo de tecnología ha aumentado a medida que la Administración de Trump ha intensificado las redadas como parte de su plan de deportaciones masivas de migrantes.

“Basándonos en la información que hemos recibido de las autoridades sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store”, informó Apple en un comunicado.

Según las autoridades, el hombre que disparó el mes pasado contra instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Dallas (Texas) había utilizado aplicaciones para rastrear a los agentes de ICE. EFE

er/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR