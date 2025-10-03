Apple retira una aplicación para rastrear a los agentes migratorios de ICE en EE.UU.

Washington, 3 oct (EFE).- Apple ha retirado una aplicación que servía para rastrear la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras las presiones recibidas por el Gobierno de Donald Trump.

ICEBlock, una aplicación gratuita para teléfonos iPhone, dejó de estar disponible este viernes en App Store, la tienda de aplicaciones oficial de Apple.

«Recibimos un mensaje de la revisión de aplicaciones de Apple informando que #ICEBlock ha sido eliminado de la App Store debido a contenido objetable», informó el desarrollador en un mensaje recogido por medios locales.

«Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!», agregó.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que «ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”.

Aunque la aplicación haya sido eliminada de la tienda digital, quienes ya la tenían descargada todavía la pueden utilizar.

ICEBlock, lanzada en abril y desarrollada por Joshua Aaron, es un mapa que permite a los usuarios recibir alertas de otros cuando ven a agentes de ICE en un radio de ocho kilómetros.

El uso de este tipo de tecnología ha aumentado a medida que la Administración de Trump ha intensificado las redadas como parte de su plan de deportaciones masivas de migrantes.

“Basándonos en la información que hemos recibido de las autoridades sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store”, informó Apple en un comunicado.

Según las autoridades, el hombre que disparó el mes pasado contra instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Dallas (Texas) había utilizado aplicaciones para rastrear a los agentes de ICE. EFE

