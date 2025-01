Apple TV+ estrena el viernes su serie sobre el impacto de la guerra de Vietnam en EEUU

2 minutos

Madrid, 28 ene (EFE).- Apple TV+ estrenará este viernes a nivel mundial la serie documental ‘Vietnam: The War That Changed America’ (‘Vietnam: la guerra que cambió Estados Unidos’), una mirada «profundamente humana» a las vidas de aquellos que participaron en uno de los conflictos más divisivos en la historia de ese país.

La serie, que conmemora el 50 aniversario de la caída de Saigón, consta de seis entregas y está narrada por el actor estadounidense Ethan Hawke, informó este martes Apple TV+ en un comunicado.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

Una producción que entrelaza testimonios en primera persona, imágenes de archivo inéditas y emotivos reencuentros entre veteranos, algunos de los cuales no se han visto en casi medio siglo.

Los realizadores revisaron más de 1.100 horas de material de archivo «para llevar a los espectadores detrás de los titulares y hasta las vidas de soldados y civiles de todos los bandos del conflicto, manifestantes contra la guerra y supervivientes de la misma, ofreciendo el crudo retrato de una nación desgarrada por la guerra», señala la nota.

A lo largo de los seis episodios se dibuja una imagen de los profundos cambios que la guerra operó en Estados Unidos, y del país tan diferente que surgió tras ella.

Bill Broyles, un célebre guionista de Hollywood y teniente en la guerra que se reúne con un miembro de su pelotón después de 50 años; Hilary Brown, la primera mujer corresponsal en el extranjero de ABC News, que cubrió de primera mano la caída de Saigón, o Melvin Pender, el corredor ganador de la medalla de oro olímpica, que compitió en 1968 durante una pausa de su servicio en Vietnam, son algunas de las voces que aparecen en la serie.

También se han recopilado testimonios de soldados del Viet Cong que lucharon en la Ofensiva del Tet, incluida la primera mujer de esta organización en derribar un avión enemigo.

Además de un veterano que pensó que su vida había terminado, obligado a lanzarse en paracaídas hacia la ruta de Ho Chi Minh, que se reúne con el hombre que lo rescató, o civiles vietnamitas que presenciaron la guerra y se vieron forzados a huir de ella.

‘Vietnam: The War That Changed America’ es una producción para Apple TV+ del equipo de 72 Films, ganador de un BAFTA y un Emmy, y está dirigida por Rob Coldstream (‘John Lennon: Murder Without A Trial’) y producida por Caroline Marsden (‘One Day in America’ ).

Esta serie marca la segunda colaboración de Apple TV+ y 72 Films, tras el lanzamiento de ‘John Lennon: Murder Without A Trial’ el año pasado. EFE

ajs/agf