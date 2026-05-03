Apresan a dos hombres deportados de Puerto Rico, acusados de asalto a joyería

2 minutos

Santo Domingo, 3 may (EFE).- La Policía Nacional informó este domingo que arrestó a dos hombres tras su llegada al país deportados de Puerto Rico, por su presunta participación en un atraco a la joyería Popi Oro, del sector de Cristo Rey, Distrito Nacional.

Se trata de los hermanos Wilner Rafael Solano García (El Mello Loco) y Wilmer Rafael Solano García (El Mello Sangriento), ambos de 22 años, quienes fueron entregados a las autoridades policiales dominicanas luego de su llegada por la terminal turística de Sans Soucí.

El operativo fue realizado de manera coordinada entre la Dirección General de Migración, la Unidad de Repatriados del Ministerio Público y la Oficina Central Nacional INTERPOL Santo Domingo. Tras su desembarque, los detenidos fueron puestos bajo custodia de agentes del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Policía Nacional, precisó esa institución en una nota.

Asimismo, se contó con el respaldo y coordinación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por sus siglas en el ingles, y Patrulla Fronteriza de Puerto Rico.

Ambos están siendo requeridos mediante órdenes judiciales de arresto por los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada.

Las investigaciones vinculan a los detenidos con un hecho violento que dejó al menos una persona fallecida y varios afectados, incluyendo el asalto a mano armada en el establecimiento comercial en Cristo Rey.

Las autoridades informaron que los imputados serán presentados ante la jurisdicción competente para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes.EFE

rsl