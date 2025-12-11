Arce pasa la noche en una celda policial en espera de audiencia por supuesta corrupción

La Paz, 11 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido el miércoles, pasó la noche en una celda policial, donde este jueves aguarda que se defina su situación jurídica dentro de la investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando fue ministro en el Gobierno de Evo Morales.

Arce (2020-2025) se encuentra en el edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, que permanece cerrado al público y medios de comunicación desde el miércoles, cuando el exmandatario fue llevado a esas oficinas en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía.

La exministra de la Presidencia de Arce María Nela Prada dijo a los medios anoche que ella y la esposa del expresidente pudieron entrar a verle y constataron que se encontraba «bien» y que ha recibido un buen trato.

El Ministerio Público prevé presentar en las próximas horas una imputación ante un juez cautelar contra Arce por los presuntos delitos de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», indicó a los medios esta jornada el fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo.

Cardozo indicó que el exmandatario es investigado dentro de un caso de presuntos malos manejos en el llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Según el fiscal, Arce, «en su condición de ministro de Economía en las gestiones 2009, 2010 y para adelante ha hecho los desembolsos» de recursos del citado fondo para proyectos que «nunca han tenido finalización».

«Se establece que ha habido más de 3.500 proyectos los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía. De esos 3.500, ni la mitad han sido concluidos y se ha evidenciado que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes» de organizaciones indígenas y campesinas, sostuvo.

En una primera fase de la investigación, se calcula un posible daño económico de 925 millones de bolivianos, unos 132,9 millones de dólares, agregó el fiscal.

Cardozo recordó que en la víspera Arce se acogió a su derecho a guardar silencio e indicó que una vez que se envíe la imputación a la justicia, «será el juez cautelar el que determine cuándo se va a llevar a cabo la audiencia» para determinar su situación jurídica.

Además, señaló que se emitieron otras cinco órdenes de aprehensión, aunque no precisó contra quiénes, y no descartó citar a declarar a otras exautoridades de la gestión investigada, además de exdirigentes de las organizaciones sociales que recibieron estos recursos.

El Fondioc se creó en diciembre de 2005, un mes antes de que Evo Morales (2006-2019) asumiera la Presidencia del país por primera vez, para gestionar y recibir recursos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.

Diversos casos de corrupción en el manejo del Fondioc se conocieron a partir de 2013, pero en su momento el único procesado fue el director de esa instancia, Marco Antonio Aramayo, pese a que fue él quien denunció los presuntos malos manejos.

Aramayo murió en 2022 por una enfermedad y después de estar siete años en prisión preventiva por estas investigaciones.

En 2015, el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena. EFE

