Argentina ajustará las bandas cambiarias al ritmo de la inflación

Argentina anunció el lunes que a partir de enero ajustará las bandas cambiarias según la inflación mensual, a diferencia del régimen de semiflotación instaurado en abril, cuando el gobierno del presidente Javier Milei flexibilizó el acceso a divisas extranjeras.

Actualmente, el Banco Central de Argentina (BCRA) no puede intervenir en el tipo de cambio mientras la relación entre el peso y el dólar estadounidense flote entre el techo y piso de las bandas, que aumentan y disminuyen respectivamente al 1% mensual.

Pero esto se modificará el año próximo.

«A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual», dijo el presidente del BCRA, Santiago Bausili, en una conferencia de prensa.

El porcentaje de aumento del techo y de disminución del piso se establecerá a partir del dato de inflación mensual medido por el instituto público de estadísticas (Indec), que en lo que va de 2025 fluctuó entre el 1,5% y el 3,7% mensual. La inflación de noviembre fue de 2,5%.

Este lunes el piso de la banda era de 921 pesos por dólar y el techo de 1.518 pesos por dólar.

Para el economista Ricardo Delgado, este anuncio muestra que «evidentemente va a haber un camino ascendente del tipo de cambio mayorista que es el que define las exportaciones y las importaciones y los pagos de deuda».

«Es mejor que lo que teníamos hasta ahora pero sigue siendo insuficiente para aquellos sectores que producen y exportan», dijo al canal local TN Delgado, en relación a los agentes económicos que deben lidiar con un peso sobrevaluado, según expertos.

– Reacción del FMI –

El sistema de bandas fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril en el marco de un préstamo de 20.000 millones de dólares, de los cuales 14.000 millones ya fueron desembolsados.

Además de la modificación de las bandas cambiarias, el BCRA también anunció que a partir de enero lanzará un programa de acumulación de reservas internacionales, una condición exigida por el FMI.

«Celebramos las recientes medidas de apertura de mercado y los pasos anunciados para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstruir las reservas y promover reformas que impulsen el crecimiento», escribió el lunes en X la portavoz del FMI, Julie Kozack.

«Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades argentinas en la implementación de estas importantes medidas», agregó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció las palabras de Kozak, en un mensaje reposteado por Milei.

El presidente argentino dijo a principios de diciembre que «las bandas están para ponerle un límite a la volatilidad, es decir, para que el argentino se levante (por la mañana) y el tipo de cambio no sea cualquier cosa».

Milei, un economista ultraliberal, aseguró que el objetivo es que el precio del dólar flote libremente.

La semana pasada, Argentina anunció la colocación de 1.000 millones de dólares en bonos en su regreso al mercado de deuda en dólares tras más de siete años.

