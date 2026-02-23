Argentina buscará captar 2.000 millones de dólares con un nuevo bono de deuda

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- Argentina anunció este lunes que subastará en el mercado doméstico un nuevo bono en moneda estadounidense con el que buscará captar en sucesivas subastas quincenales un total de 2.000 millones de dólares para hacer frente en julio próximo a parte de millonarios vencimientos de títulos de deuda.

El nuevo bono, con vencimiento en octubre de 2027 y un rendimiento del 6 % anual, forma parte del menú de instrumentos que la Secretaría de Finanzas ofrecerá en la subasta programada para el próximo miércoles.

El Tesoro realiza estas licitaciones dos veces por mes en el mercado doméstico con el objetivo de captar fondos para afrontar vencimientos de deuda inminentes en moneda argentina (7,2 billones de pesos, equivalentes a 5.180 millones de dólares, esta semana).

Usualmente ofrece en estas operaciones instrumentos nominados en moneda local, pero esta vez sorprendió al anunciar la emisión de un bono para ser adquirido con dólares.

Según informó el Ministerio de Economía, el nuevo título Bonar 2027 se ofrecerá en cada licitación quincenal para obtener hasta 150 millones de dólares por subasta y hasta 100 millones de dólares adicionales en una segunda ronda al día siguiente de la colocación inicial.

Es decir, que el Tesoro buscará con este bono captar hasta 500 millones de dólares por mes.

El programa de emisión de este título tendrá un monto máximo de hasta 2.000 millones de dólares.

«Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026», precisó el Ministerio de Economía.

En julio próximo Argentina debe afrontar pagos a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense por un total de 4.393 millones de dólares. EFE

