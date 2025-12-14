Argentina condena el tiroteo en Australia contra una celebración judía en Bondi Beach

2 minutos

Buenos Aires, 14 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, condenó este domingo el tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, contra personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Janucá, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos.

«Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo’. Ánimo!», escribió el presidente en su cuenta de X.

Milei se hizo eco de una publicación del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, en el que también repudió el ataque y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Las autoridades australianas indicaron que el tiroteo, ocurrido la tarde del domingo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración de Janucá, fue un «atentado» terrorista y dejó al menos 12 fallecidos y 29 heridos.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que el ataque se produjo alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT), en un acto en el que se congregaban cerca de un millar de personas, y señaló a dos presuntos autores, uno de los cuales fue abatido y otro detenido.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado «ha golpeado el corazón de nuestra nación» y lo calificó como «un acto de terrorismo y antisemitismo».

«Un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos», señaló Albanese tras convocar de urgencia al Comité Nacional de Seguridad, al tiempo que prometió que el Gobierno empleará «todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad judía». EFE

lgu/eav