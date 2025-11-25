Argentina e Israel buscan establecer vuelos directos entre los dos países

2 minutos

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- Argentina e Israel trabajan para el establecimiento de vuelos directos entre los dos países, según confirmó este martes el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, tras reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Pablo Quirno.

«Nuestra delegación económica, que se encuentra aquí hoy, es una expresión de nuestra confianza en las reformas económicas del presidente Javier Milei. Estamos trabajando para establecer vuelos directos entre Israel y Argentina», afirmó Saar a través de la red social X.

En mayo pasado, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, había anticipado que se buscaba abrir una ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv operada por la aerolínea estatal israelí El Al.

Según explicó en aquel momento Wahnish, el nuevo puente aéreo contará con apoyo económico del Gobierno israelí, permitirá unir ambas ciudades en 15 o 16 horas y resultará «un antes y después» en las relaciones entre los dos países.

Tras ser recibido este martes por Milei en la Casa Rosada -sede del Ejecutivo argentino-, Saar se reunió con Quirno en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Exteriores de Argentina.

En un mensaje en la red social X, Quirno aseguró que las relaciones entre Argentina e Israel viven «el momento histórico de mayor dinamismo y fortalecimiento».

«Seguiremos potenciando esta alianza estratégica, que se basa en la defensa de los valores más importantes para el mundo libre: la vida, la democracia y la libertad», sostuvo Quirno.

Durante su visita a Argentina, el canciller israelí tiene previsto participar en actos conmemorativos en memoria de las víctimas de los ataques contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994.

Este miércoles, pronunciará un discurso en un evento por el 90 aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, en presencia de funcionarios gubernamentales y miembros de la comunidad judía local.

El viaje del canciller representa la visita oficial israelí más importante desde la asunción de la Presidencia por parte de Milei en diciembre de 2023. EFE

nk/pd/cpy