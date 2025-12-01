Argentina exige acciones “inmediatas” de CPI por “deterioro” de la situación en Venezuela

1 minuto

La Haya, 1 dic (EFE).- Argentina exigió este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) una respuesta “inmediata” ante los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos Venezuela y denunció que la situación en el país sudamericano “se ha deteriorado aún más” tras las “elecciones fraudulentas de julio de 2024”.

El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, lamentó la falta de avances del tribunal desde que la Fiscalía de la CPI anunciara en 2021 el cierre del examen preliminar y la apertura formal de la investigación sobre Venezuela, y denunció que continúan “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano”.

Señaló que esos hechos en Venezuela requieren “investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”. La CPI no ha emitido hasta la fecha ninguna órden de detención relacionado con su investigación sobre Venezuela. EFE

