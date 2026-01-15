Argentina formaliza admisión de un proyecto minero de Aisa Group a régimen de incentivos

Buenos Aires, 15 ene (EFE).-El Gobierno de Argentina formalizó este jueves la incorporación de un millonario proyecto de la empresa Minas Argentinas, perteneciente al conglomerado canadiense Aisa Group, al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía argentino aprobó la incorporación al régimen del proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan (noroeste).

Según informó el Ministerio de Economía, el proyecto demandará una inversión de 665 millones de dólares.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos y estabilidad por 30 años, entre otras ventajas.

Gualcamayo comenzó a ser explorada en 1994 y entró en fase de producción en 2009.

El plan de Minas Argentinas busca expandir la vida útil del yacimiento mediante el denominado Proyecto Carbonatos Profundos (DCP).

Según cálculos de la empresa, el DCP le dará vida productiva a Gualcamayo durante, al menos, otros 20 años.

Minas Argentinas es integrante de Aisa Group, un conglomerado de compañías de diversos sectores con sede en Canadá y liderado por el empresario español Juan José Retamero.

Según datos del Ministerio de Economía, el proyecto de Gualcamayo es el décimo admitido al RIGI, con proyectos de inversión aprobados hasta ahora por unos 25.000 millones de dólares. EFE

