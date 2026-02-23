Argentina lanza nueva licitación para privatizar 3.900 kilómetros de carreteras nacionales

2 minutos

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- El Gobierno argentino convocó este lunes a una licitación pública nacional e internacional para privatizar la administración de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, como parte del plan del presidente, Javier Milei, de retirar al Estado de la empresa Corredores Viales S.A.

La medida, oficializada a través de una resolución del Ministerio de Economía, comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en diversos tramos de la red vial nacional, entre ellos los corredores Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Economía, “con el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones ingresa en su fase final, avanzando en el proceso integral previsto para la modernización de la red vial nacional”.

La nueva instancia incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos, lo que permitirá alcanzar un total superior a los 9.000 kilómetros otorgados a manos de empresas privadas en todo el país.

Esta etapa incluye segmentos de más de 10 rutas nacionales y otras conexiones estratégicas, cuya propuesta técnica y contractual fue elaborada por la Secretaría de Transporte, que también verificó el estado actual de los trazados.

El Ejecutivo afirmó que el sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, ya que busca “eliminar la necesidad de aportes del Tesoro nacional, reemplazando un esquema basado en financiamiento público por uno sustentado en la inversión privada”.

La fecha límite para la presentación de ofertas es el 18 de junio de 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró la semana pasada en la red social X que el objetivo de licitar el manejo de las carreteras es “tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

El proyecto vial forma parte de un plan integral del Gobierno de Milei que prevé transferir al sector privado el desarrollo y mantenimiento de la obra pública argentina. EFE

