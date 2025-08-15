Argentina no debe entregar acciones de YPF mientras se resuelven apelaciones en EEUU

Un tribunal de apelaciones de Nueva York aceptó este viernes la solicitud de Argentina de suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF mientras se resuelven los recursos por el fallo que la obliga a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas afectadas por la nacionalización de la petrolera en 2012.

En su momento, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol, que fue indemnizado dos años más tarde con 5.000 millones de dólares. No fue el caso de accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en 2015 presentaron una demanda en alegando que el país no efectuó una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.

Tras haber fallado en contra de Argentina en septiembre de 2023, la jueza federal estadounidense a cargo del caso, Loretta Preska, ordenó el 30 de junio al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de YPF para satisfacer «parcialmente» el pago de 16.100 millones de dólares a esas dos empresas, que poseían el 25,4% del capital de la petrolera antes de la nacionalización.

Argentina apeló ese fallo. También solicitó suspender la orden de Preska mientras se resuelve la apelación de la misma, una petición aceptada este viernes por una corte de apelaciones con sede en Nueva York.

«Tras la debida consideración, por la presente se ordena que sean aceptadas las mociones de suspensión y que las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 queden suspendidas mientras se resuelven las apelaciones», determina en su escrito Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal del Segundo Circuito de Manhattan.

La jueza Preska había dado a Argentina un plazo dos semanas para transferir el paquete de acciones a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM).

El gobierno del presidente Javier Milei celebró la decisión que «garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación», según un comunicado.

La orden del tribunal «no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023», agregó.

