Argentina reconstruye el periplo del ‘caso índice’ de hantavirus antes de subir al crucero

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Buenos Aires, 6 may (EFE).- Las autoridades de Argentina lograron reconstruir el extenso periplo que durante unos cuatro meses hicieron por gran parte de este país, Chile y Uruguay los dos primeros fallecidos por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

El itinerario que hizo la pareja de neerlandeses, que es considerada el ‘caso índice’ del brote, es clave para intentar determinar dónde pudieron haberse contagiado los turistas.

Según reveló este miércoles el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, los dos turistas llegaron a Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajaron por el país en auto durante 40 días, para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año.

Una vez allí continuaron el recorrido en auto por 24 días más. Volvieron a Argentina el 31 de enero para visitar la provincia de Neuquén (suroeste) y doce días después regresaron a Chile.

Desde allí cruzaron a la provincia argentina de Mendoza (oeste), donde iniciaron un viaje en auto por 20 días para llegar a la provincia de Misiones (noreste, fronteriza con Brasil y Paraguay).

Finalmente, el 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron a Argentina para dirigirse a la ciudad de Ushuaia, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, de donde el Hondius zarpó el 1 de abril.

Según informó el pasado domingo el Gobierno de Sudáfrica, el primer pasajero en presentar síntomas fue un hombre, de 70 años, que murió en la isla británica de Santa Elena, mientras que su esposa, de 69 años, murió en Sudáfrica, desde donde iba a volar a los Países Bajos.

Cepa Andes

Las autoridades argentinas recordaron que hasta el momento se han confirmado en el crucero ocho personas contagiadas -tres de ellas fallecidas- por una variante de la cepa Andes, que solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile.

Argentina dijo que «colabora de manera activa con los organismos internacionales que intervienen y con todos los países involucrados para contener el brote y garantizar un adecuado manejo de los casos».

El Gobierno argentino afirmó que hasta el momento no se identificaron en el país casos asociados al brote en el crucero y que equipos técnicos se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

Tanto fuentes sanitarias nacionales como provinciales consultadas por EFE recalcaron que no hay notificaciones de hantavirus en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, desde que en 1996 comenzó a sistematizarse la información epidemiológica en el país.

Por otra parte, Argentina dijo que enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN de la cepa Andes y placas sensibilizadas con antígenos de esa variante para poder realizar unas 2.500 pruebas de diagnóstico..

También enviará protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife, España), desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados a un hospital militar en Madrid, donde pasarán una cuarentena. EFE

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