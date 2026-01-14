Argentina refinancia el 98 % de sus vencimientos inminentes al abrir un desafiante 2026

4 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 14 ene (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado doméstico letras y bonos por 9,37 billones de pesos argentinos (unos 6.331 millones de dólares) y logró así refinanciar el 98 % de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles, pero debió convalidar altas tasas de interés en una subasta que anticipa un año desafiante para el manejo de la deuda.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 10,06 billones de pesos, de las cuales adjudicó títulos por 9,37 billones.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) del 98 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría de Finanzas.

El resultado de la primera subasta de 2026 resta algo de presión a las cuentas del Tesoro, que, hasta antes de esta licitación, poseía fondos tan solo por 3,1 billones de pesos para pagar los vencimientos por un total de 9,56 billones de pesos de este miércoles.

La operación se realizó en un contexto de ajustada liquidez de pesos argentinos en el mercado local, por lo que el Tesoro, para asegurarse un alto nivel de refinanciación, tuvo que convalidar altas tasas de interés al colocar entre los inversores un amplio menú de letras y bonos, con vencimientos entre febrero próximo y junio de 2028.

Para el instrumento más corto, una letra que vence el 27 de febrero próximo, convalidó una tasa de retorno efectiva anual del 49,16 %, muy alta en relación a pronósticos de inflación para este año en Argentina de entre el 15 % y el 20 %.

Exigentes compromisos de pago

La de este miércoles fue la primera de las 23 licitaciones de deuda pública en el mercado doméstico que la Secretaria de Finanzas de Argentina programó para este 2026, igual cantidad de operaciones inicialmente previstas para 2025.

El Tesoro realiza este tipo de operaciones todos los meses para refinanciar sus continuos vencimientos de letras y bonos en moneda argentina.

De acuerdo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el volumen de la deuda del Tesoro en pesos argentinos -mayormente títulos públicos- pasó de 215,9 billones de pesos (145.938 millones de dólares) en diciembre de 2024 a 279,5 billones de pesos (188.888 millones de dólares) al cierre de noviembre pasado.

Esto implica un crecimiento en 63.565.881 millones de pesos (42.949 millones de dólares).

Según los datos de la OPC, el Tesoro debe afrontar este año vencimientos de títulos públicos en moneda argentina por un total de 154,6 billones de pesos (104.517 millones de dólares) que aspira a refinanciar en las licitaciones programadas.

Argentina tiene además un exigente perfil de vencimientos en moneda extranjera para este año, lo que incluye el pago de 8.446 millones de dólares en concepto de intereses y cuota de capital de bonos soberanos, de lo cuales ya canceló unos 4.200 millones de dólares el viernes pasado.

«El problema de fondo persiste: el superávit actual no alcanza para pagar los intereses de la deuda en pesos ni el capital de la de dólares», advirtió días atrás la consultora EcoGo en un informe.

Otros compromisos de pago para este año son deudas con organismos multilaterales por unos 9.000 millones de dólares, entre las que están diversos vencimientos con el Fondo Monetario Internacional a lo largo del año que suman unos 4.400 millones de dólares.

Analistas del mercado esperan que las mejores condiciones macroeconómicas de Argentina permitan que el índice de riesgo país -actualmente en 586 puntos básicos- se comprima hasta niveles que permitan al país suramericano regresar a los mercados internacionales de deuda a tasas razonables para poder refinanciar sus vencimientos de títulos soberanos en moneda extranjera. EFE

nk/gad