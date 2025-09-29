Argentinos tienen 269.375 millones de dólares fuera del sistema financiero de su país

2 minutos

Buenos Aires, 29 sep (EFE).- Los argentinos tienen 269.375 millones de dólares (unos 229.694 millones de euros) en cuentas en el exterior o bien en su país, pero fuera del sistema financiero, de acuerdo a cifras oficiales difundidas este lunes.

El dato surge de un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que brinda detalles sobre el nivel de depósitos que los argentinos tienen en bancos en el exterior y los ahorros que tienen en el propio país, pero en cajas de seguridad o fuera del sistema financiero local, lo que en Argentina se denomina coloquialmente ‘dólares bajo el colchón’.

Según el informe oficial, al cierre del segundo trimestre de este año esa cifra era de 269.375 millones de dólares, con un incremento en 2.647 millones de dólares con respecto al trimestre anterior.

La cifra de divisas en el exterior o fuera del sistema local supera varias veces a las exiguas reservas monetarias del Banco Central argentino, que este lunes cerraron en 41.122 millones de dólares.

Los sucesivos traspiés económicos de Argentina han reforzado entre sus ciudadanos la práctica de acaparar dólares como mecanismo de ahorro y cobertura ante la devaluación y la inflación y, además, de mantener los dólares fuera del sistema financiero argentino por temor a una confiscación y para eludir la elevada presión tributaria.

En el segundo trimestre de este año, los dólares guardados «bajo el colchón» crecieron pese a las medidas anunciadas en mayo por el Gobierno de Javier Milei para incentivar para alentar a los argentinos a volcar esas divisas a la economía sin ser perseguidos por el Fisco.

El año pasado, Argentina hizo un ‘blanqueo’ de capitales por el que ingresaron al sistema financiero unos 20.000 millones de dólares. EFE

nk/pd/enb