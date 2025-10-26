Arranca la cumbre de líderes del Sudeste Asiático y países aliados a la espera de Trump

Kuala Lumpur, 25 oct (EFE).- La cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados arrancó este domingo en Kuala Lumpur, a donde se espera que en unas horas llegue el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se perfila como la jornada de mayor intensidad del encuentro.

Ya están en la capital de Malasia el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo (CE), António Costa; y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para participar en la 47ª edición de esta reunión de jefes de Gobierno y de Estado regionales e internacionales, que suele servir para afianzar alianzas y tejer nuevas.

La cumbre, de tres días, comenzó con un acto de apertura, al que seguirá una ceremonia para incluir a Timor Oriental, la nación más joven de Asia, en la ASEAN, compuesta hasta ahora por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos y Camboya.

Tendrá lugar también, previsiblemente por la mañana, una firma de paz entre Tailandia y Camboya que presenciará Trump, después de que los dos países vecinos mantuvieran en julio un enfrentamiento armado que dejó medio centenar de muertos, siguiendo la histórica disputa territorial que arrastran.

Por la tarde, dos horas de agenda se han reservado para reuniones bilaterales y este espacio podría servir para un cara a cara entre Trump y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al que las dos partes, que viven una crisis diplomática inédita, se han prestado, si bien no ha habido confirmación definitiva.

La eventual reunión se erigiría como una de las más relevantes de la cumbre, pues el primer ministro indio, Narendra Modi, participa virtualmente en la misma, y tampoco asiste el presidente ruso, Vladímir Putin, quienes han enviado, respectivamente, al canciller S. Jaishankar y al vice primer ministro, Alekséi Overchuk.

La primera jornada de cumbre cerrará con reuniones separadas de la ASEAN con India, Japón y Estados Unidos, tres países que son socios preferenciales de la región de economías emergentes, cuyo producto interior bruto (PIB) combinado alcanza los 4,1 billones de dólares -comparable al de naciones como las mismas India o Japón-, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Blindada con dispositivos de seguridad desde días previos al arranque del encuentro de líderes para garantizar el buen desarrollo del evento, la capital malasia amaneció este domingo con una destacada presencia policial. EFE

