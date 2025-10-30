Arranca la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

1 minuto

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, iniciaron este jueves su reunión en Corea del Sur en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11.00 hora local (2.00 GMT) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan. EFE

