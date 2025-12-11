Arrecian los combates en la frontera entre Camboya y Tailandia antes de la llamada prevista de Trump

afp_tickers

4 minutos

Nuevos combates arreciaron el jueves en la frontera entre Camboya y Tailandia, incluso cerca de templos antiguos, antes de la llamada que el presidente estadounidense Donald Trump dijo prever hacer a los gobernantes de ambos países, en busca de un alto al fuego.

Al menos 20 personas han muerto desde que la semana pasada se reavivaron los enfrentamientos fronterizos entre estos dos países del sudeste asiático, según las autoridades.

Además, más de medio millón de personas han sido desplazadas, en su mayoría en Tailandia.

Los enfrentamientos estallaron el domingo por una vieja disputa fronteriza, menos de dos meses después de un acuerdo de alto al fuego firmado junto con Trump.

Pero los choques de esta semana han sido los más mortales desde los combates de cinco días en julio, que dejaron decenas de muertos antes de la firma de la frágil tregua en agosto.

Trump dijo que espera hablar el jueves con los gobernantes de Tailandia y Camboya para exigirles detener el enfrentamiento.

«Él tiene buenas intenciones de lograr la paz, pero tenemos que explicarle cuáles son los problemas y por qué se ha llegado a esta situación», dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.

– «Solo quiero volver a casa» –

Ambos bandos se acusan mutuamente del reinicio del conflicto, que se expandió a cinco provincias de Tailandia y Camboya, según un análisis de AFP basado en datos oficiales.

Este jueves por la mañana, cientos de familias evacuadas del noreste de Tailandia se despertaron en un edificio universitario de la ciudad de Surin, habilitado como albergue.

Unas mujeres preparaban pasta de chile y un grupo de voluntarios removían grandes ollas de comida.

Rat, una agricultora de 61 años, que prefirió no dar su apellido, dijo que tuvo que irse de su casa con su familia justo antes de que empezara la siembra de yuca.

«Solo quiero volver a casa», declaró a la AFP. «Cada vez que empiezan de nuevo los combates, se siente como si la vida volviera a ponerse en pausa».

Del lado tailandés, nueve soldados murieron y más de 120 resultaron heridos esta semana, mientras que del camboyano 11 civiles perecieron y se reportan decenas de heridos.

Bajo una tienda improvisada al norte de Camboya, Chae Yeang, de 88 años, espera que regrese pronto la paz.

«No quiero que esta guerra continúe», dijo a AFP, tras haber sido evacuada de su casa, situada cerca de la frontera.

– Patrimonio cultural –

Periodistas de AFP en la provincia noroccidental camboyana de Oddar Meanchey escucharon los impactos de artillería que llegaban desde una zona donde hay templos disputados por ambos países.

El Ministerio de Defensa camboyano indicó en un comunicado que las fuerzas tailandesas habían lanzado un ataque la mañana del jueves en esa provincia, «bombardeando la zona del templo Khnar».

Al otro lado de la frontera, el ejército tailandés anunció un toque de queda entre las 19H00 y las 05H00 desde el miércoles en algunas partes de Sa Kaeo.

Las fuerzas tailandesas dijeron el miércoles que ese día militares camboyanos dispararon cohetes que cayeron cerca del hospital Phanom Dong Rak, en la provincia de Surin, al norte de Sa Kaeo.

Estados Unidos, China y Malasia mediaron un alto al fuego en julio, y en octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de un acuerdo de paz.

Pero Tailandia lo suspendió en noviembre tras denunciar un incidente con una mina explosiva.

La agencia cultural de la ONU, la Unesco, urgió la «protección del patrimonio cultural de la región en todas sus formas», en medio de los combates.

Varios de los templos en la zona en disputa integran la lista de Patrimonio Mundial de Unesco.

En 2008 se produjeron enfrentamientos entre los dos países por una extensión de tierra cerca de un templo fronterizo de 900 años de antigüedad.

De 2008 a 2011, una veintena de personas murieron y decenas de miles tuvieron que dejar sus hogares debido a brotes esporádicos de violencia.

suy-ci-sco/hmn/mas/mvl/jvb/meb/mb