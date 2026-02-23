Arrestado un policía italiano que mató a un sospechoso y fingió que era en defensa propia

Roma, 23 feb (EFE).- Un policía italiano que mató en Milán a un supuesto traficante marroquí ha sido detenido y acusado de homicidio ante la sospecha de que fingió haber actuado en defensa propia, ya que la víctima no llevaba armas en el momento de su muerte, según los investigadores del caso.

Cuando se produjeron los hechos, el pasado 26 de enero, tanto Carmelo Cinturrino, el agente ahora detenido, como otros de sus compañeros afirmaron que el marroquí fallecido, Abderrahim Mansouri, conocido por la policía por diversos antecedentes penales, le había apuntado con un arma, que resultó ser de fogueo.

Sin embargo, la Fiscalía de Milán explicó este lunes en una nota que «cuando la víctima recibió el disparo, no portaba un arma», que la pistola de fogueo que se encontró en el lugar fue «llevada y colocada junto al cuerpo posteriormente» y que en ella «no se encontraron rastros de ADN de la víctima (…), sino solo de Cinturrino».

A raíz de aquel suceso, tanto el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, como el ministro de Transportes y Vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, defendieron en su momento al policía e instaron a la protección judicial de los agentes del orden.

Sin embargo, la investigación posterior puso en duda esta reconstrucción después de recoger las declaraciones de testigos, interrogatorios, análisis de teléfonos móviles y grabaciones de cámaras de seguridad.

Cinturrino, de 42 años, aseguró que Mansouri le apuntó con un arma y continuó avanzando hacia él, a pesar de las órdenes de detenerse, y en ese momento, según el agente, decidió defenderse, disparándole a unos veinte metros de distancia.

Los abogados de la familia del marroquí sostienen que, en realidad, Mansouri huía cuando le dispararon.

En una rueda de prensa, la Fiscalía explicó que, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, sólo hubo un agente junto a Cinturrino y que tras el disparo acudió a la comisaría y regresó con una bolsa. La teoría es que la réplica de la pistola de fogueo fue colocada en el lugar de los hechos posteriormente.

Asimismo, los policías tardaron más de 20 minutos en llamar a los servicios de urgencia tras disparar al marroquí, de 28 años.

La Fiscalía de Milán centra ahora sus investigaciones en los presuntos pagos que el agente recibía de varios narcotraficantes para permitir sus actividades, aproximadamente en la misma zona donde Mansouri fue asesinado, así como en una presunta pelea que habrían tenido ambos antes del suceso.

También se evaluará la posición de los otros agentes en este caso.

Tras este giro en las investigaciones, el ministro del Interior, declaró en una nota: «Agradezco a la Jefatura de Policía de Milán su colaboración con la Fiscalía, que ha esclarecido lo ocurrido en Rogoredo. La Policía Estatal posee un amplio bagaje de principios y valores que le permiten abordar incluso casos tan dolorosos como este, demostrando siempre rigor, transparencia, profesionalidad y sentido del deber, con una lealtad inquebrantable a la ley». EFE

