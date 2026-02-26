Arrestan a activistas de Greenpeace en Argentina por protestar contra la reforma de la ley de glaciares

Doce activistas de la organización ecologista Greenpeace fueron arrestados este jueves en medio de una protesta en el Congreso contra una reforma a la ley de protección de glaciares que debe debatir el Senado.

El proyecto busca redefinir el alcance de la protección hídrica en torno a los glaciares para permitir la explotación minera en lugares donde hasta ahora está vedado.

Los activistas de Greenpeace traspasaron las rejas que protegen el Congreso y se sentaron en bancos que simulaban inodoros con la inscripción ‘ley de glaciares’ mientras levantaron carteles con la leyenda «senadores no se caguen en el agua, la ley de glaciares no se toca».

La protesta duró breves minutos. La policía intervino, les arrebató las pancartas y los detuvo, según mostraron imágenes de televisión.

Un camarógrafo del canal A24 de televisión que tomaba imágenes fue reprimido por la policía, arrojado al suelo y retirado esposado del lugar con el rostro ensangrentado.

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se investiga las circunstancias de esa detención para determinar si fue «desmedida», en declaraciones al ingresar al Congreso.

«Se ha abierto un sumario (…) no ha sido el accionar que la policía debe realizar», aseveró la senadora.

La reforma a la ley de glaciares, que rige desde 2010, es impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuenta con el aval de los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, con gran potencial en minería.

Debe ser debatida a partir del mediodía de este jueves. Luego será tratada por la Cámara de diputados.

La norma le delega a las provincias la determinación exclusiva de identificar los glaciares que deben mantenerse protegidos mediante estudios de impacto ambiental y autorizar en consecuencia proyectos de explotación minera e hidrocarburífera.

Pero cambia el critero de protección al limitarlo a aquellos glaciares que cumplan funciones como reservas estratégicas de agua, lo que en la práctica amplía las zonas para explotación.

Bullrich, jefa del bloque oficialista, dijo que la reforma a la ley de glaciares «respeta el medioambiente y delimita aquellas zonas que son aptas para tareas productivas».

También destacó la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea que tratará el Senado este jueves.

«El Senado va a votar un acuerdo que aumenta el 75% de las exportaciones argentinas, es histórico», dijo.

