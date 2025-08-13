The Swiss voice in the world since 1935

Arrestan a la esposa del destituido expresidente surcoreano Yoon

La ex primera dama surcoreana Kim Keon Hee, esposa del destituido expresidente Yoon Suk Yeol, fue arrestada el martes por la noche en relación con varios casos de manipulación del mercado de valores y corrupción, informó la fiscalía.

Su detención se produjo pocas horas después de que los fiscales anunciaran una orden de captura en su contra. Según la agencia de noticias Yonhap, la decisión se basa en el riesgo de destrucción de pruebas.

Kim, de 52 años, está acusada, entre otros, de haber inflado artificialmente el valor de las acciones de una empresa de comercio automovilístico entre 2009 y 2012, y de haber aceptado regalos de lujo mientras era primera dama.

Su detención y prisión preventiva significan que los dos miembros de la antigua pareja presidencial se encuentran ahora entre rejas, algo inédito en Corea del Sur.

Su esposo, destituido como mandatario en abril, está detenido por intentar imponer una ley marcial en diciembre y sumir al país en un largo periodo de caos político.

Acusado de insurrección, fue sustituido en junio por su rival, Lee Jae Myung.

