Arrestan a seis personas en Panamá por presunto fraude a la dirección de ingresos

Ciudad de Panamá, 10 sep (EFE).- Una funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), tres exfuncionarios de esta agencia y dos particulares fueron arrestados por un caso de presunto peculado y blanqueo en perjuicio de esa entidad recaudadora, informó este miércoles la Fiscalía de Panamá.

Los detenidos son parte de la investigación por irregularidades en el uso de la plataforma E-tax, sistema en línea que facilita a los contribuyentes realizar desde su hogar u oficina pagos de impuestos y otra servicios que ofrece la DGI, indicó un comunicado del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, «este grupo de personas validaban cesiones de crédito fiscales sin cumplir con los requisitos de ley, ocasionando pérdidas millonarias a la Dirección General de Ingresos y obteniendo beneficios para ellos y sus familiares», señala el comunicado, que no precisa la cuantía del perjuicio ocasionado.

Medios locales publicaron que el monto de la supuesta lesión en detrimento de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas ronda los 11 millones de dólares.

Los exfuncionarios, la empleada pública y los particulares «todos familiares de una exfuncionaria de la DGI», han sido identificados como «pertenecientes a una organización investigada por Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2025, tras una denuncia anónima», según la información oficial.

En las diligencias, desarrolladas en el marco de la denominada Operación Publicano, «también se ubicaron indicios y se dio con la aprehensión de bienes provenientes de estas acciones delictivas», detalla la Fiscalía. EFE

