Arzobispo de Caracas lamenta «impase» de cardenal y pide buscar una «paz duradera y justa»

2 minutos

Caracas, 10 dic (EFE).- El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, lamentó este miércoles el «impase» sufrido por el cardenal venezolano Baltazar Porras, a quien funcionarios le anularon su pasaporte cuando intentaba viajar hacia Colombia con destino final España, y reiteró su llamado a «buscar una solución y una paz duradera y justa».

En un mensaje publicado en Instagram, la Arquidiócesis de Caracas expresó su solidaridad con el cardenal -quien es arzobispo emérito de la capital venezolana-, «tras el impase sufrido» en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, cuando, según relató el jerarca católico, le fue anulado su documento de viaje y lo amenazaron con un arresto.

El mensaje de la Arquidiócesis afirma que el cardenal «se dirigía a cumplir compromisos eclesiales en Madrid este fin de semana».

«Reiteramos el mensaje del Papa León XIV: buscar una solución y una paz duradera y justa», agregó.

Este miércoles, el cardenal Porras denunció la confiscación de su pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y también que fue amenazado con ser detenido cuando quiso tomar una foto de un documento donde se apuntaba el supuesto «incumplimiento de las normas para viajar».

Asimismo, un equipo periodístico del canal de televisión argentino C5N fue «expulsado» de Venezuela en la madrugada (hora local), tras ser fotografiados e interrogados por las autoridades, según denunció en su cuenta de X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolano.

Estos incidentes ocurrieron el mismo día en el que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad desde hace 11 meses y no pudo acudir a la ceremonia, aunque se espera que llegue «unas horas» a la capital noruega, según confirmó la hija de la exdiputada, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre.EFE

ls/lb/cpy