Así queda el Gobierno británico de Keir Starmer tras la salida de la ‘número dos’

Londres, 5 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este viernes una remodelación de su Gobierno forzada por la dimisión de su viceprimera ministra, Angela Rayner, tras una polémica sobre su situación fiscal.

Estos son los principales nombramientos:

– David Lammy, viceprimer ministro y ministro de Justicia.

– Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

– Shabana Mahmood, ministra de Interior.

– Steve Reed, ministro de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local.

– Pat McFadden, ministro de Trabajo y Pensiones.

– Peter Kyle, ministro de Empresa y Comercio.

– Liz Kendall, ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología.

– Emma Reynolds, ministra de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.

– Douglas Alexander, ministro para Escocia.

– Jonathan Reynolds, jefe de disciplina parlamentaria.

– Alan Campbell, representante del Gobierno en la Cámara de los Comunes (baja).

– Darren Jones, canciller del Ducado de Lancaster -con funciones como un ministerio de Presidencia- y secretario principal del primer ministro. EFE

