Ascienden a 635 los peruanos reclutados por Rusia para guerra, según abogado de familias

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Lima, 11 may (EFE).- El número de peruanos que se encuentran en Rusia reclutados para cumplir labores en el contexto de la guerra contra Ucrania y supuestamente enviados bajo engaños al frente de batalla creció hasta los 635, según informó este lunes el equipo legal que defiende a sus familias y que hasta la semana pasada tenía identificados 310 casos.

El abogado Percy Salinas indicó en redes sociales que tienen la confirmación de 20 peruanos fallecidos en batalla y 19 heridos que permanecen hospitalizados, según han podido constatar.

Además, han verificado que cuatro peruanos están presos en Ucrania, aunque están a la espera de confirmar las identidades de ocho ciudadanos más retenidos.

La defensa legal junto a las familias y autoridades aseguró haber constatado también que cinco peruanos más han fallecido en combate, a partir de las fotografías de las chapas de identificación e incluso de los cadáveres.

El grupo legal representaba a alrededor de 300 peruanos afectados, pero Salinas confirmó a EFE que progresivamente ha crecido el número de ciudadanos en la misma situación hasta llegar a 635 y advirtió que la cifra podría crecer aún más.

Las familias denuncian que estos ciudadanos, normalmente de bajos recursos, firmaron contratos para asumir empleos de seguridad, transportistas, mineros, entre otros, pero han sido supuestamente engañados y enviados al frente de batalla.

Desde finales de abril piden al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que coordine con Rusia la repatriación de estos hombres.

La Cancillería peruana ha solicitado al embajador ruso información del paradero y estado de salud de una lista de peruanos que se encuentran aparentemente en la zona de conflicto, recordando que todo peruano que se enrole en una fuerza militar extranjera debe contar con su permiso previo.

Al menos una quincena de peruanos ha logrado regresar a Perú, la mayoría asistidos por el servicio diplomático exterior peruano, tras lograr alcanzar la embajada de Moscú, desde donde la misión garantiza asistencia para su retorno a territorio peruano. EFE

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