ASEAN celebra una reunión de Exteriores sobre el conflicto entre Tailandia y Camboya

Bangkok, 22 dic (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tienen previsto mantener este lunes en Kuala Lumpur una reunión especial para abordar el conflicto armado entre Tailandia y Camboya, tras los enfrentamientos que rebrotaron a principios de diciembre.

Está previsto que los jefes de la diplomacia de Bangkok y Nom Pen, Sihasak Phuangketkeow y Prak Sokhonn, respectivamente, representen a sus países, ambos miembros del bloque, en la cita, celebrada en Malasia, que alberga la presidencia rotatoria de la ASEAN hasta final de año.

Este será el primer cara a cara entre ambos cancilleres desde que se reanudaran los combates en varios puntos de la frontera que comparten, que ya han dejado al menos más de medio centenar de muertos y más de medio millón de desplazados.

La reunión «considerará los pasos que la ASEAN podría tomar para apoyar los esfuerzos hacia una posible desescalada (del conflicto) y cese de hostilidades en el interés de la paz y estabilidad» de ambas naciones y la región en su conjunto, apunta el comunicado emitido el domingo por el ministerio malasio de Exteriores.

La nueva oleada de ataques cruzados, cuyo detonante es incierto y que las dos partes se acusan mutuamente de haber iniciado, estalló el 7 de diciembre y se prolonga ya 16 días, frente a los cinco días que duró el episodio de violencia de julio, que cesó tras la mediación de varios países, entre ellos Estados Unidos.

Sihasak, quien ya se encuentra en Malasia, señaló que Tailandia «trabaja hacia un alto el fuego», durante una llamada el pasado viernes con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, al subrayar una serie de condiciones que Camboya debe cumplir, y que Nom Pen rechaza.

«Camboya reafirmará su firme posición de resolver las diferencias y disputas a través de medios pacíficos, el diálogo y la diplomacia», dijo Sokhonn en un comunicado antes del viaje.

Además de Washington, China también trata de mediar en el conflicto con la visita a la región del enviado especial del Ministerio chino de Exteriores para Asuntos Asiáticos, Deng Xijun, quien la semana pasada se reunió con el primer ministro camboyano, Hun Manet, y varios ministros.

Camboya agradeció a Pekín los esfuerzos «para restablecer la paz» entre Bangkok y Nom Pen, en un comunicado difundido el sábado.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. EFE

