Asesinado un palestino por disparos de un colono israelí cerca de Nablus

3 minutos

(Actualiza con versión del Ejército israelí)

Jerusalén, 13 ago (EFE).- Un palestino de 35 años fue asesinado este miércoles por disparos de un colono israelí en la aldea de Duma, cerca de Nablus (norte de Cisjordania), informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. Es el segundo asesinato por ataques de colonos registrado este mes.

Según el Ministerio de Salud palestino, la víctima, identificada como Zamin Jalil Reda Dawabsheh, falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque en la localidad.

El jefe del Consejo de Duma, Suleiman Dawabsheh, declaró a Wafa que los colonos abrieron fuego contra residentes en la zona sur del pueblo, cuando llevaban a cabo trabajos de nivelación de tierras que se llevan a cabo desde hace varios días.

El Ejército israelí aseguró que el incidente lo iniciaron un grupo de palestinos, a los que calificó como «terroristas», lanzando piedras contra el hombre que mató a Dawabseh (un colono israelí y soldado fuera de servicio que iba armado) y una mujer que estaba con él.

Israel califica como «terrorista» a cualquier palestino que se ataque a sus ciudadanos, independientemente del contexto y sin necesidad de que la persona esté vinculada a una organización terrorista, explicó a EFE un oficial de seguridad israelí.

«Los terroristas siguieron lanzando rocas (después de que el colono disparara al aire) y, en respuesta, el soldado disparó para eliminar la amenaza y se identificó un impacto», justificó el Ejército israelí.

La mujer y el perpetrador del ataque resultaron heridos leves.

Según las fuerzas armadas, el grupo de palestinos lanzó piedras a la pareja cuando llevaban a cabo estos trabajos de ingeniería. Duma se encuentra en el Área C de Cisjordania (bajo ocupación tanto militar como administrativa israelí), lo que facilita a los colonos de Israel llevar a cabo obras en los territorios ocupados palestinos.

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia considera que toda la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló el pasado verano a Israel a desmantelar todos sus asentamientos, sacar a todos los colonos de este territorio palestino, garantizar el retorno de los palestinos desplazados a sus hogares y desmantelar el muro de separación con el que rodea el enclave.

La otra víctima mortal de este mes por disparos de colonos es Moein Sobhi Muhammad Asfar, de 24 años, también cerca de Nablus.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 179 palestinos han sido asesinados en Cisjordania a manos del Ejército israelí o de colonos desde que comenzó 2025, hasta el 3 de agosto, por lo que las cifras de los últimos días aún no están incluidas. Entre las víctimas hay 37 menores.EFE

vsj-pbj/ad