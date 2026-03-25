Asesinan en Perú a un candidato a congresista que había recibido amenazas previas

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Lima, 25 mar (EFE).- El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, fue asesinado la noche del martes, según anunció este miércoles el candidato presidencial de esa formación, Álvaro Paz de la Barra, quien dijo que la víctima había recibido amenazas previas.

El líder del partido político, que tiene menos de 1 % en intención de voto, afirmó en varios programas locales que Infante, el número 25 de la lista al Congreso de Fe en el Perú, fue asesinado «de manera brutal» la noche del martes cuando salía de una actividad del partido en ese distrito, ubicado en el sur de la capital.

«Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego sino que iba a sufrir, así tal cual”, dijo Paz de la Barra a la emisora RPP.

El candidato presidencial, que participó la noche del martes en el debate electoral nacional, detalló que Infante fue herido de gravedad en la calle y falleció en el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

«Estaba yendo justamente a verse con los que nos han acompañado afuera del debate (presidencial). Hoy recién a las cinco de la mañana me he enterado por su esposa y por su familia, que, saliendo (fue asesinado). No es un accidente, es un asesinato”, añadió.

Paz de la Barra agregó que, junto a la víctima, otros miembros del partido han recibido amenazas pero optaron por no denunciarlas a la Policía Nacional.

Hace un mes, Infante señaló en una entrevista que para combatir la criminalidad que azota a Perú se necesita decisión y afirmó que su partido puede pacificar el país “en cien días con decisión política y mano fuerte”.

En su currículum entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato al Congreso no incluyó apenas datos, únicamente que había trabajado en el desaparecido Banco del Trabajo y en el Consorcio G&T Construction Corporation Outsourcing SAC y que había sido rehabilitado de una sentencia de 2004. EFE

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