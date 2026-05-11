Asesinan en un parque público a tres adultos y un menor de edad en el norte de Colombia

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Bogotá, 11 may (EFE).- Cuatro personas de una misma familia, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas cuando se encontraban en un parque público del municipio colombiano de Puebloviejo, en el departamento de Magdalena (norte), informó este lunes la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las víctimas fueron identificadas como José David Gutiérrez Corrales, de 54 años; Alberto Mario Gutiérrez Corrales, de 29; Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20, y José David Gutiérrez Corrales, de 15 años.

Según Indepaz, que registra 52 masacres en lo que va de año en Colombia, seis hombres en motocicletas «dispararon de manera indiscriminada» y mataron a cuatro personas y dejaron heridas a otras dos que se encontraban en un parque este domingo, día de la madre en Colombia.

La secretaria del Interior de la Gobernación del Magdalena, Nayara Vargas, informó en un video divulgado en redes sociales de que el ataque dejó a otras dos personas heridas y que las autoridades capturaron a cinco de los seis hombres que presuntamente participaron en el ataque.

En la zona operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el mayor grupo criminal de la zona que controla redes de narcotráfico y extorsión.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Santa Marta, los cinco detenidos pertenecen presuntamente a este último grupo y actuaban como sicarios. EFE

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