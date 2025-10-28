Asume el nuevo ministro de Exteriores de Argentina en un momento clave con EE.UU.

Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El hasta ahora secretario de Finanzas de Argentina, Pablo Quirno, asumió este martes como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno argentinoi, en un momento clave de la cada vez más estrecha relación con los Estados Unidos.

En un breve acto en la Casa Rosada, sede presidencial argentina, Milei tomó juramento a Quirno, a quien abrazó con efusividad.

Pieza clave del equipo económico del Gobierno argentino, Quirno, licenciado en ciencias económicas por la Universidad de Pensilvania y diplomado en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés, reemplaza como ministro de Relaciones Exteriores a Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia la semana pasada, a menos de un año de su toma de posesión.

Milei pensaba cambiar a otros miembros de su Gabinete este semana, pero el inesperado triunfo del oficialismo por amplio margen en los comicios legislativos del pasado domingo ha llevado al presidente a aplazar por el momento la renovación de su equipo.

El Gobierno argentino justificó el nombramiento de Quirno en su deseo de profundizar «el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de gobierno». EFE

