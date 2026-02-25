Atacan con explosivos las viviendas de dos abogados en una provincia del sur de Ecuador

Quito, 25 feb (EFE).- Las viviendas de dos abogados fueron atacadas con explosivos la madrugada de este miércoles en la ciudad de Machala, capital de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, donde se ha recrudecido la violencia en las últimas semanas.

Informes preliminares de la Policía citados por la prensa local señalaron que las explosiones en el sur y el norte de la ciudad se registraron a primeras horas de la madrugada.

Una de las viviendas quedó completamente destruida y la onda expansiva afectó a un vehículo que estaba aparcado en la parte exterior y tres casas cercanas.

Versiones de vecinos señalan que desconocidos en motocicletas llegaron a la vivienda y colocaron los explosivos, cuya detonación no causó heridos.

La segunda vivienda atacada también sufrió daños considerables por la explosión, que tampoco provocó heridos.

En las últimas semanas, la provincia de El Oro registra un repunte de la violencia atribuida por las autoridades a disputas entre bandas criminales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

