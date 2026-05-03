Ataques cruzados dejan tres muertos en Ucrania y uno en Rusia

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Ataques rusos con drones mataron a tres personas en Ucrania, que de su lado golpeó petroleros y mató a una persona en Rusia, afirmaron el domingo las autoridades de los dos países beligerantes.

Las negociaciones para terminar más de cuatro años de guerra están estancadas y ambas partes se lanzan a diario decenas o cientos de drones explosivos.

Ataques rusos en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, mataron a dos personas, entre ellos un camionero en un puerto, dijo el gobernador regional Oleg Kiper.

«Los drones enemigos golpearon tres edificios residenciales y otros dos resultaron dañados», aseguró en redes sociales.

«Instalaciones y equipos de la infraestructura portuaria también resultaron dañados», agregó el responsable de esta región, clave en las exportaciones marítimas del país.

Las autoridades en la región de Jersón, también en el sur, reportaron la muerte de otra persona por bombardeos rusos.

Según la fuerza aérea de Kiev, Rusia lanzó 268 drones y un misil balístico contra Ucrania durante la noche.

De su lado, las fuerzas ucranianas atacaron con al menos 334 drones el territorio enemigo, dijo el Ministerio de Defensa ruso.

La región de Leningrado, en el noroeste, fue el principal objetivo. Las terminales de exportación petrolera en esa zona han recibido numerosos ataques en semanas recientes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reivindicó también un ataque contra dos petroleros de la flota fantasma rusa en el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.

Además, uno de los ataques ucranianos mató a un hombre de 77 años en la región de Moscú, afirmó el gobernador regional.

Decenas de miles de personas han muerto en esta guerra, que estalló en febrero de 2022 con la invasión de Rusia sobre Ucrania.

Kiev asegura que sus ataques son una respuesta justa a los bombardeos nocturnos rusos sobre sus ciudades. También afirma que solo ataca objetivos energéticos y militares.

Rusia también niega atacar civiles.

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